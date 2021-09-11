Yerli üretim cihazlar Güzellik ve Bakım Fuarı'nda görücüye çıktı

Güzellik ve Bakım Fuarı, bu yıl 33'üncüsü düzenlenerek, katılımcı ve ziyaretçi açısından kendi rekorunu kırarken yerli medikal cihaz üreticileri için de verimli bir ihracat kapısı oldu.



Güzellik ve Bakım Fuarı'ndan yapılan açıklamaya göre, 45 ülkeden fuar için İstanbul’a gelen yabancı alıcılar son teknoloji yerli üretim cihazlara yoğun ilgi gösterdi. Katılımcı firmalar, fuarın medikal cihaz ihracatına büyük katkı sağladığı görüşünde.



Türkiye’nin güzellik ve bakım alanında küresel ölçekteki tek buluşması olarak kabul gören ve bu yıl 33'üncüsü. düzenlenen Güzellik ve Bakım Fuarı, yerli ve yabancı sektör paydaşlarını İstanbul Lütfi Kırdar Rumeli Salonu’nda buluşturdu.



200’den fazla katılımcının ve 600’den fazla markanın yer aldığı fuara Almanya, Fransa, İngiltere, Avusturalya, ABD, Rusya, Latin Amerika ve Afrika ülkeleri başta olmak üzere toplam 45 ülkeden yabancı profesyonel alıcı katılım sağladı.



Fuar, Türkiye’nin bu alanda geldiği noktayı dünyaya yerinde ispatlarken ülke ekonomisine de ciddi anlamda katkı sundu.



Yaklaşık 1,5 milyar dolarlık ticaret hacmi yaratması beklenen fuar, medikal cihaz üreticileri için de ciddi anlamda bir ihracat platformu oldu.



Yüzde 100 yerli sermayeli bir üreticinin, 6 işlevi tek cihazda toplayan XXL adlı ürünü yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.



12 Eylül’de sonra erecek fuarda organize edilen görsel şovlar, son teknoloji cihazlar ve atölye çalışmaları ziyaretçilerden ilgi görüyor.

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