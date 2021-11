'Yerli turisti unutmayın'

Haberin Devamı

Dünyayı iki yıldır etkisi altına alan koronavirüsten en çok etkilenen sektörlerin başında turizm geliyor. Her ne kadar son dönemlerde turist sayısında ve gelirlerde artış yaşansa da henüz istenilen seviyeye gelinemedi. 2022 için çok daha fazla yabancı turist ve turizm geliri hedeflenirken, iç piyasada hizmet veren acenteler otellere çağrıda bulundu. Yaşanan her sorununlu dönemde yabancı turistin azalmasıyla, daha çok yerli turistin otelleri doldurması için çağrılar yapıldığına dikkat çeken acenteler, “Pandeminin en sıkıntılı günlerinde, yabancı turistin gelemediği döneminde iç turizm hareketi ve yerli turist sayesinde oteller ayakta kalmayı başardı. Şimdi yabancı turist sayısının yine artması beklenirken, otellerin yerli turisti de göz ardı etmemesi gerekiyor” dedi.

İÇ TURİZM OLMAZSA OLMAZ

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) 2021 Turizm Kongresi’nde ‘İç Turizmde Yeni Dönem’ oturumunda TÜRSAB İç Turizm İhtisas Başkanı ve Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar moderatörlüğünde; Setur Yurtiçi Operasyon Müdürü Serhat Günay, Coral Travel Genel Müdürü Mehmet Kamçı, Tatilsepeti Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Karayal, TatilBudur Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Kemal Çubuk değerlendirmelerde bulundu. Konaklama sektörüne yönelik açıklamalar yapan Serhat Günay, “Kötü günlerde sarıldığımız yerli pazarı, işler iyi gittiğinde de öncelik vermemiz lazım. Ben turizmi Türkiye’nin kendi kaynaklarıyla sahip olduğu en değerli varlık olarak tanımlıyorum. Açıkcası iç turizm olmazsa turizm de olmaz. Sadece odaklandığınız dış pazarlar büyük de risk oluşturur, bugünü kurtarırken yarını planlayamazsınız. Konaklama endüstrisi, elbette kağıt üzerinde ‘kontenjan ayırmadım’ demez ama işler iyi giderken yerli pazarı unutur. Bu yıl özellikle döviz kurları nedeniyle konaklama sektörü, yurt dışından turist almaya odaklanabilir. Bizim çağrımız, yerli turistin erken rezervasyondan faydalanması ve tesislerin de bu ilgiye en iyi şekilde karşılık vermesidir” ifadelerini kullandı.

OTELLERİN SİGORTASI

Kaan Karayal da 2022’den çok umutlu olduklarını belirterek, “Dış pazar yokken sadece iç pazar vardı. Ama şimdi dış pazar artacak diye, yabancıya satmak varken, yerli turiste satışı azaltmak gibi bir durum olmamalı. İç pazarın 2022’de yine otelciler için en önemli pazar olarak kalması gerekiyor. Türkiye’deki otellerin sigortası iç pazardır. Sigortayı her zaman kullanmayız ama iptal edildiğinde başımıza bir iş geldiğinde büyük sıkıntıda kalırız” ifadelerini kullandı.

Son dönemlerde güvenli turizmin ön plana çıktığını kaydeden Mehmet Kamçı da, “Önemli kriterler oluştu bu alanda. Bu güven ve sadakati artırmaya yönelik çalışmalar yapıp kafa yormalıyız önümüzdeki dönemde. Misafirlerin, çalışanların, partnerlerin memnuniyeti bizim için her zaman ön plandaydı. Bu süreçte de ön planda oldu. Bundan sonraki süreçte de bunun devamını hep birlikte sağlamamız lazım” diye konuştu.

'KÖTÜ GÜNLER GERİDE KALDI'

Türk Hava Yolları Dağıtım Başkan Yardımcısı Ömer Bükel da kongrede yaptığı konuşmada, hava yolu sektörü açısından zor geçen bir 2020 yılından sonra 2021’de iyi sonuçlar almaya başladıklarını hatırlattı. Kötü günlerin geride kaldığını söyleyen Bükel, “Önümüzdeki yıllara umutla bakıyoruz. Geçen yılları ise fırsat olarak gördük ve altyapı ile yeni projelere çok fazla yatırım yaptık. İş amaçlı seyahatlerin 2021’de yoğun olduğunu gördük. 2022’de ise kurumsal ve grup yolcuların artacağını, eski seviyelere gelebileceğini düşünüyoruz... Bayrak taşıyıcı havayolu olarak ülkemizin acentelerine karşı da sorumluluklarımız var. İç hat ücretlerimizi sadece iç pazardaki acentelerimize sunuyoruz. Bunu isteyen çok fazla yabancı da var” diye konuştu. Amadeus Türkiye Ofisi Genel Müdürü Eric Willems, pandemi kaynaklı olarak dünyada her an her ülkenin yeni kısıtlamalar getirebildiğini, ya da kaldırabildiğini vurgularken; bu açıdan dijital kaynaklardan edinilen hızlı bilgilerin ve çözümlerin turistler için öncelikli halde olduğunu söyledi.