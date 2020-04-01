Yerli oyuncak üretimi hız kazandı

Türkiye Oyuncak Kooperatifi (TOY-KOOP) Başkanı Ender Mıcık, oyuncak sektörüne ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, neredeyse her kalıpçıda oyuncak üretimiyle alakalı bir çalışma olduğunu belirtti.

Son dönemde Kovid-19 sebebiyle oyuncak ithalatında yaşanan sıkıntı ve ithal ürün fiyatlarındaki artışın, Türkiye'de yerli üretimi ciddi anlamda canlandırdığını dile getiren Mıcık, toptancı ve perakendecilerin yerli ürünlere yöneldiğini aktardı. Mıcık, bu nedenle piyasanın hızlı ve yüksek kapasiteli bir şekilde çalıştığını ifade etti.

Kırklareli’nin Vize ilçesinde Oyuncak OSB kurulması için çalışma yapıldığını belirten Mıcık, kurulacak OSB'nin sektörü bir araya toplayacağına işaret etti. Mıcık, "Biz Vize'de kümelenmeyi sağladığımız zaman, burası oyuncak sektörü açısından dünyada bilinen bir merkez haline gelecek." dedi.

"ULUSLARARASI FİRMALAR TÜRKİYE'DE YATIRIM YAPMAK İSTİYOR"

Mıcık, yurt dışı merkezli büyük firmaların Türkiye'de yatırım yapmak için istekli olduklarını ifade ederek, "Uluslararası bazı büyük firmaların Türkiye'de oyuncak üretimi yapmakla alakalı araştırma içine girdiğini gördük. Bununla ilgili büyük kapasiteli firmalarla görüşmüşler ama tam neticeye ulaşamamışlar. Çünkü buradaki üreticiler tam kapasite çalıştıkları için fason üretim konusunda destek olamıyorlar." diye konuştu.

Türkiye'de sektördeki üretim şeklindeki değişime de dikkati çeken Mıcık, uzaktan kumandalı araba gibi katma değerli ürünlerin bir kısmının yapılmaya başlandığını kaydetti.

AA muhabirinin TÜİK verilerinden derlediği bilgilere göre, oyuncak ithalatı son 5 yılda yüzde 54,4 azaldı. Türkiye 2015 yılında 588,2 milyon dolarlık oyuncak ithalatı yaparken bu rakam 2019 yılında 267,9 milyon dolara geriledi. Söz konusu dönemde ihracat ise yüzde 19 yükseldi. Oyuncak ihracatı 2015'te 117,6 milyon dolarken 2019'da 140 milyon doları aştı.