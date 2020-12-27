Yerli otomobilin lityumu Eskişehir’den

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde bulunan Etimaden Kırka Tesisleri’nde, Türkiye’de ilk kez lityum karbonat üretimine başlanan pilot tesisin resmi açılışına telekonferans yöntemiyle bağlandı. Türkiye’nin dünya bor rezervlerinin yüzde 73’üne sahip olduğuna dikkat çeken Erdoğan, “Ülkemizde Balıkesir Bigadiç, Kütahya Emet, Eskişehir Kırka’da bulunan bor yatakları belli oranlarda lityum da içeriyor. Bu lityum geleneksel üretim teknolojileriyle ekonomik olmadığından maalesef bugüne kadar değerlendirilmemişti. Eti-maden 3 yıldır sürdürdüğü Ar-Ge çalışmasıyla bor üretimini özellikle bu arada ortaya çıkan sıvı atığın içerisindeki lityumu geri kazanma noktasında yeni bir teknoloji geliştirdi. Böylece atıklardaki bor ve lityum alınarak, lityum karbona ve satılabilir bor ürünlerinin üretimi gerçekleştirildi. Tesisimizin tam kapasite devreye girmesiyle, hâlihazırda tamamını ithal ettiğimiz lityum ihtiyacımızın inşallah yarıdan fazlasını karşılamış olacağız. Yerli lityum üretimi, yüksek teknoloji gerektiren ürünlerdeki yerlilik oranının artmasını da sağlayacaktır” diye konuştu.

ORGANİZE SALDIRI

Yerli otomobil TOGG’un Lityum ihtiyacının bu tesislerden temin edilmesinin planlandığını dile getiren Erdoğan, “Elektrikli otomobiller yanında, akıllı telefonlar, tabletler, dizüstü bilgisayarlar, elektrikli aletler dahil olmak üzere tüm mobil cihazların bataryalarında bu lityum kullanılacaktır” dedi. Türkiye’nin yeraltı kaynaklarından uzun süre istifade edememesinin sebebinin, bu yönde attığı adımların sabote edilmesinden kaynaklandığına vurgu yapan Erdoğan, “Ülkemizin ekonomik, siyasi ve askeri bakımdan güçlenmesini istemeyenler, kimi zaman içerideki piyonlarını, kimi zaman da uluslararası yapıları kullanarak birçok projemizi, daha başlangıç aşamasında akim bırakmıştır. Nükleer enerjiden, hidroelektrik santrallerine; maden arama ve işletme faaliyetlerinden diğer yatırımlarımıza kadar, ülkemizin potansiyelini harekete geçirerek, hemen hemen her çaba organize bir saldırıya uğramaktadır” ifadelerini kullandı.

EN SON ÖRNEK

Her alanda bor madeninden istifade edildiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu durum üretimimize de yansıdı. Mesela 2002’de 436 bin ton olan rafine bor ürünleri üretimimiz bu yıl Aralık ayı itibariyle yaklaşık 1.6 milyon tonu buldu. Bor ürünleri ihracatımız, 2002 yılında 186 milyon dolarken, salgına rağmen bu rakam 2020’de Aralık ayı itibariyle söylüyorum, 610 milyon dolara çıktı. Aynı dönemde rafine bor ürünleri kapasitemizi de 730 bin tondan, 2 milyon 753 bin tona yükselttik. İnşallah önümüzdeki dönemde ileri teknoloji ürünleri başta olmak üzere, bor minerallerinin kullanım yelpazesini daha da geliştirmeyi planlıyoruz. Açılışını yaptığım bu tesis, bu çabalarımızın en son örneğini teşkil ediyor.”

LİTYUM HANGİ ALANLARDA KULLANILIYOR

Lityum teknolojilerinin dünyada son dönemde öne çıktığını ifade eden ETİ Maden Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanı Derya Maraşlıoğlu, “Lityum madeninden üretilenler arasında ilk sıralarda bataryalar geliyor. Bunu cam ve seramik takip ediyor. Türkiye’de lityum az bulunan madenler arasında yer alıyor. Ancak biz başka ürünlerden çıkan atıkları değerlendirerek lityum elde edebiliyoruz. Bu birikmiş atıkların içinde önemli miktarda lityum varlığı bulunuyor. Özellikle bizim için en önemli nokta elektrikli otomobiller. Dünyada elektrikli otomobil pazarı çok hızlı büyüyor. Otomobiller için de en önemli teknolojilerin başında bataryalar geliyor. Dolayısıyla bizim de yerli otomobilimiz olduğu düşünülürse bu adımın şu anda atılması büyük önem taşıyor. Biz de Ar-Ge çalışmalarımızı bu alan için yoğunlaştırıyoruz. Elde edilecek lityumdan otomobil bataryalarına ürün sağlamak istiyoruz” diye konuştu.