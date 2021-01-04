Yerli otoda ilk üretim büyükelçilere gidecek

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’ye yatırım yapmaktan vazgeçen Volkswagen’in kararıyla ilgili ilk kez konuştu. VW CEO’su Herbert Diess’in kendisine yazdığı mektupta pandemiyi gerekçe gösterdiğini kaydeden Varank, “Bu şirket halka açıksa siz yatırımcınızı kandırıyorsunuz. Bu işten de biz değil Volkswagen kendisi kaybeder. Yatırımcıyı siyasi kararla aldattığını itiraf ettiler” dedi.

YATIRIMDA İVME VAR

Bakan Varank, Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) Yönetim Kurulunu kabulünde özetle şu mesajları verdi: “Tek tedarikçiyle tek kutuplu bir dünyayla artık sistemi devam ettirmek çok mantıklı ve mümkün değil. Yeni arayışlara, partnerlere, ortaklara yöneldiklerini görüyoruz. Bu ortaklıklardan, arayışlardan Türkiye’nin kazanan olabileceğine biz yüzde yüz inanıyoruz. Yatırım tarafında büyük ivme var” diye konuştu.

CADDELERDE GÖSTERSİNLER

Türkiye’nin Otomobili için takvimde bir değişiklik olmadığını söyleyen Varank, “2022’nin sonunda bu araçlar banttan indiğinde tüm Türkiye’nin gurur duyduğu bir aracı karşımızda hep birlikte göreceğiz. Gönlümden geçen bir şey var. İlk çıkan araçlar dünyadaki bütün büyükelçiliklerimize birer tane göndermek istiyorum ki büyükelçilerimiz gururla o ülkelerde o araçlara binsinler, ülkelerin caddelerinde bizim otomobilimizle gezsinler. Tüm dünyaya bunu göstersinler” ifadelerini kullandı.