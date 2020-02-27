‘Yerli oto destanı Bursa’da yazılıyor’

Türkiye ekonomisinin lokomotif kentlerinden biri olan, geçen yıl 194 ülkeye 16 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren Bursa, yerli ve milli elektrik otomobilin de üretim üssü oluyor. Fiat, Renault, Karsan, Peugeot, Citroen gibi markaların araçlarının önemli bir bölümünün üretilmesiyle otomotiv sektöründe ülkenin kalbi konumundaki Bursa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdesiyle yerli otomobilin de merkezi oldu. Yerli ve milli elektrikli otomobilin Gebze’de yapılan lansman toplantısında üretim yerinin Bursa’nın Gemlik ilçesi olduğu açıklanmıştı. Askeriyeye ait 4 milyon metrekarelik alanın 1 milyon metrekaresi yerli ve milli otomobile ayrılırken, bu alana ilişkin plan değişikliğiyle ilgili çalışmalar Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ilgili komisyonlarında devam ediyor.









SANAYİ ŞEHRİ



Bünyesindeki 21 organize sanayi bölgesi ile Türkiye ekonomisinin lokomotif kentlerinden biri olan Bursa’nın, yerli ve milli otomobil için de en doğru adres olduğunu dile getiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Göreve geldiğimizden beri iddia ettiğimiz bir şey vardı. Bursa, sanayi şehri fakat yüksek teknolojiyi bünyemizde barındırmamız lazım. Bu manada yapılan farklı yatırımlar ve çalışmalar var. Hamdolsun, bunlardan bir tanesinin meyvesini de yerli ve milli otomobil ile aldık. Sayın cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bugün artık teknoloji üreten bir Türkiye var. Yerli ve milli otomobilin fabrikası da bunun ispatıdır. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte yaptığımız Gökmen Uzay Havacılık Merkezi’nin de, yüksek teknoloji bölgesi Teknosab’ın da kısa sürede başlayacak olması, bizim için avantaj. Bu tür yatırımların Bursa adına çok ciddi kazanımları olacaktır” ifadelerini kullandı.



5 BİN İSTİHDAM



Kurulacak fabrikanın 5 bini direkt, 15 bini de dolaylı olarak 20 bin kişiye ekmek sağlayacağını söyleyen Başkan Aktaş, “Bursa zaten bir otomotiv kenti. Gerek ana üretim gerek yan sanayi ile ilgili hem iş gücü hem de altyapı olarak hazırız. Yerli otomobil destanının Bursa’da yazılacak olması bizler için de gurur verici” dedi.