Yerli markadan akıllı saat adımı

Haberin Devamı

Saat&Saat Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya, mağazalaşma çalışmalarına devam edeceklerini belirterek, çevre ülkelerde 5 yıl içinde 20 mağazaya ulaşmayı amaçladıklarını söyledi. Geçen günlerde düzenlenen basınla sohbet toplantısında, akıllı saat pazarının büyümeye devam ettiğini söyleyen Kaya, “Gelişmiş ülkelerde akıllı saat pazarının büyüklüğü yüzde 12 ila 15 arasında. Bu pazarda kendi markamızla da var olmayı arzu ediyoruz. Güçlü bir dünya markası çıkarma yolunda adımlar atıyoruz. Bu markayı mayıs ayında açıklamayı planlıyoruz. Ancak yaptığımız araştırmalarda önümüzdeki 10 yılda geleneksel saatlerin var olmaya devam edeceğini ve yok olmayacağını görüyoruz” dedi.

SAVAŞ PLANLARI ERTELETTİ

Bu yıl yurtdışında yeni mağaza açmayacaklarını söyleyen Ramazan Kaya, Makedonya’yı yakından takip ettikleri bilgisini verdi. Amaçlarının online kanaldan büyümek olduğunu ancak Rusya-Ukrayna savaşının bu projeyi ileri bir tarihe attığını söyleyen Kaya, Günsal Saat’in satın alınmasına ilişkin ise şunları söyledi:



“Günsal Saat’i satın almak şirkete büyük artı sağladı. Bünyesindeki bilinen markalar sayesinde tüketicilere daha dokunur hale geldik. Bu markaların cirosal katkısını 2023 ve diğer yıllarda göreceğiz. Bu markaların bilinirliğini arttırmak adına yeni yatırımlar planlıyoruz. U.S. Polo Assn. markasının 36 ülkede satışını aldık. U.S. Polo Assn. için büyük hedeflerimiz var. Mağaza, toptan satış, online satış bizim 3 kanalımız. Buraya 4. kanal olarak yurtdışını ekledik. Yurtdışına 5 yıl içerisinde açacağımız mağazalarla bu kanal oluşacak ve büyüyecek. Yurtdışında franchise yöntemiyle büyümeyi hedefliyoruz. Hedefimiz öncelikle Balkanlarda ve komşu ülkelerde mağazalaşmak.”