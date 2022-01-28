Yerli lityum batarya için güçlerini birleştirdiler

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Dünyadaki bu değişime paralel olarak Türkiye’de de gerekli yerli ürünlerin ortaya çıkarılması amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’nın bir kuruluşu olan ASPİLSAN Enerji, Turkcell ve Türk Telekom ile güçlerini birleştirdi. Konu ile ilgili Türk Telekom’dan yapılan açıklamada, “Türk Telekom, batarya tasarımı ve üretimi konusunda Türkiye’nin ilk ve tek, Avrupa’nın ise ilk üretime geçecek silindirik lityum iyon pil üretim tesisini hayata geçirmeye hazırlanan ASPİLSAN Enerji ile iş birliği yaptı. ASPİLSAN Enerji’nin Türk Telekom mühendislerinin de desteğiyle geliştirdiği lityum batarya, Türk Telekom’un canlı şebekesinde ilk kez denendi ve ticari olarak kullanıma sunuldu” denildi.

KATKI SAĞLAYACAK

Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, “ASPİLSAN Enerji tarafından Türk Telekom’un desteğiyle geliştirilen lityum bataryaları sahalarımıza kurup test etmeye başladık. Projenin; tasarım, geliştirme ve saha testlerini ASPİLSAN Enerji ile birlikte tamamlayıp ticari kullanım aşamasına geçmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Türk Telekom canlı şebekesinde ticari olarak kullanılan ilk yerli lityum batarya olan ASPİLSAN ürünlerinin benzerlerini daha önce ithal ediyorduk. Doğrudan telekomünikasyon sektörüne yönelik olarak geliştirilen ve üretilen bu ürünlerin, ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

Turkcell’den iş birliği ile ilgili yapılan açıklamada da şu ifadeler kullanıldı: “2019 yılında başlayan iş birliği, iletişim şebekelerinin ihtiyaçlarını karşılayacak yerli lityum batarya üretim çalışmaları kapsamında ilk ürünler ortaya çıktı. Proje kapsamında ASPİLSAN Enerji’nin Ar-Ge mühendisleri tarafından dizayn edilip üretilen 48V 100Ah standartlarında prototip lityum batarya ürünleri, Ekim 2021’den bu yana Turkcell’in iletişim altyapı hizmeti veren ve faklı ekipman konfigürasyonları içeren baz istasyonlarında başarıyla test edildi. ASPİLSAN Enerji tarafından üretilecek olan yerli lityum bataryaların Turkcell şebekesinde yaygın olarak kullanılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.” Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin ise “Atılan bu adım, karbon ayak izini azaltan çevreye duyarlı teknolojilerin geliştirilmesi açısından da önem arz ediyor” diye konuştu.

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‘DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALTACAK ÇÖZÜM’

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ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ferhat Özsoy da, şunları söyledi: “Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı şirketlerinden biri olan ASPİLSAN Enerji olarak, kurulduğumuz tarihten bu yana ülkemizin enerji sistemleri alanında dışa bağımlılığını azaltacak çözümler sunma hedefiyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. İş birliği sonrasında haberleşme teknolojilerinde de milli ve yerli üretime önemli bir katkı sunulacak. Paydaşı olduğumuz bu proje kapsamında aynı zamanda ülkemizin cari açığına da katma değer sağlamış olacağız.”