Yerli kömüre 100 milyon liralık destek

Yerli kaynakların etkin kullanılması için atılan adımlar çerçevesinde üreticiyi desteklemek için 2016 yılında ilk adım atıldı. Son üç yılda 27 farklı üreticinin yararlandığı desteklerden yararlanan üretici sayısı 44’e yükselirken bu üreticilere verilen destek dört yılda 230 milyon liraya ulaştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, yerli kömür üretimi 2016 yılında 45.5 milyon ton üretilirken bu sayı 2017’de 87.9 milyon ton, 2018’de 101.5 milyon ton, 2019’da 97.3 milyon ton olarak gerçekleşti. Ülke genelinde; 85’i yer altı işletmesi, 250’si açık işletme, 60’ı hem açık hem yer altı işletmesi olmak üzere toplam 395 kömür ruhsatı bulunuyor. Son verilere göre, Türkiye’nin toplam linyit kaynağı 19.3 milyar tona, taş kömürü kaynağı ise 1.5 milyar tona çıktı.



YÜZDE 34’Ü KÖMÜRDEN

2019 yılı verilerine göre Türkiye’deki toplam 91 bin 431 megavatlık kurulu gücün yüzde 12.4’ünü yerli linyit ve taşkömürü santralleri, yüzde 10’unu ise ithal kömür santralleri oluşturuyor. Türkiye elektrik üretiminin yüzde 34’ü kömürden karşılanıyor. 20 bin 300 megavatlık kömür kurulu gücünün, toplam kurulu güç içerisindeki payı ise yüzde 21.6’yı buluyor. Bugün 47’si linyit, 4’ü taş kömürü, 1’i asfaltit ve 15’i ithal kömür olmak üzere 67 kömür santrali aktif olarak çalışıyor.



240 MİLYON DOLARLIK KATKI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bir grup gazeteciye yaptığı açıklamada, “Kömür rezervlerimizi sonuna kadar kullanmak ve kullanım payını ithal kömüre karşı sürekli arttırmak istiyoruz. 1000 MW kapasiteye sahip bir yerli kömür santrali kurulduğunda, bu santralin yıllık üreteceği elektrik miktarı ile yıllık yaklaşık 1.24 milyar metreküp doğal gaz ithalatının önüne geçmiş olacağız. Maddi olarak da cari açığımızın kapanmasına yıllık yaklaşık 240 milyon dolarlık bir katkı sağlayacak” şeklinde konuştu.

MADENLERDE SIKI DENETİM

Bakan Fatih Dönmez, sektörün güvenli ve insan odaklı madenciliği bir iş kültürü haline getirmesini istediklerini belirterek, “Biz bu konuda gerekli düzenlemeleri hayata geçirdik. Denetimlerimizi artırdık. 2017 yılında 6 bin 517, 2018 yılında 8 bin 88, 2019 yılında ise 8 bin 602 madeni yerinde denetledik. 2019 yılındaki denetim sayımız bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz en yüksek sayı oldu. 2020 yılında ise bugüne kadar 4 bin 662 maden ruhsat sahasını denetledik. Şehirleşme ve çevresel etkileri dikkate alarak madencilik faaliyetlerinde çevre ve insan sağlığına zarar verildiğini tespit edersek, gerekli önlemler alınıncaya kadar madencilik faaliyetlerini kısıtlıyoruz ya da durduruyoruz” diye konuştu.