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Yerli kömür üretiminden ekonomiye 7 milyar lira

#Yerli Kömür#Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı#Manisa
Yerli kömür üretiminden ekonomiye 7 milyar lira
Neşe Karanfil

Yerli kömür geçen yıl ekonomiye 7 milyar liralık katkı sağladı.

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2020’de üretilen 88 milyon 956 bin 400 ton yerli kömür ekonomiye 7 milyar liralık katkı sağlarken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre son beş yılda 456.5 milyon ton yerli kömür çıkarıldı. Türkiye’de en fazla üretim ise Manisa’da yapılıyor.

50.5 MİLYON TONU KAMUDAN

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, geçen yıl gerçekleşen yaklaşık 89 milyon tonluk üretimin 50.5 milyon tonu kamu, 38.4 milyon tonu ise özel sektör tarafından ekonomiye kazandırıldı. Yetkililer, 2020’de bölgelere 247.8 milyon lira kömür destek ödemesi gerçekleştirilerek, bölgesel kalkınmaya da destek olunduğunu söylediler. Taş kömürü, linyit, asfaltit, bitümlü şist sahalarından oluşan yerli kömüre yönelik 473 adet işletme ve 171 adet arama olmak üzere toplam 644 adet ruhsat bulunuyor. Bu ruhsatlardan 389 adedine ise işletme izni düzenlenirken, bu ruhsatların; 79’u yeraltı, 60’ı yeraltı ve açık işletme, 250’si açık işletme yöntemi ile üretim gerçekleştiriyor. 389 adet ruhsattan 346’sı özel sektör, 43’ü ise kamuya ait. Yerli kömür madenlerinde 38 bin kişiye doğrudan istihdam sağlanıyor. Lojistik, makine ve ulaştırma gibi yan sektörlere de can suyu veren yerli kömür üretimi ile dolaylı sağlanan istihdamın ise 120 bin kişiyi bulduğu belirtiliyor.

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#Yerli Kömür#Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı#Manisa