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Yerli kamyon ‘Deve’ dünyaya açılıyor

#Afyonkarahisar#Kamyon#Mustafa Varank
Yerli kamyon ‘Deve’ dünyaya açılıyor

Afyonkarahisar’da üretilen Türkiye’nin ilk yerli kaya kamyonu ‘Deve’, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın da desteğiyle dünya pazarına çıkmaya hazırlanıyor.

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TÜRKİYE’nin ilk yerli kaya kamyonu ‘Deve’, dünya markası olma yolunda ilerliyor. Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesinde mermer ocaklarına ve fabrikalarına yönelik aletler üreten Demmak Endüstri tarafından geliştirilen ‘Deve’nin seri üretimine yönelik çalışmalarla dünya pazarlarına açılma hedefine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da destek veriyor.

Demmak Endüstri Yönetim Kurulu Başkanı Şuayp Demirel, yerli kaya kamyonu için ilk adımı 1997 yılında attı. 1997 yılında tasarladığı yerli kaya kamyonunu geliştirmek için çalışmalarını yürüten Şuayp Demirel 2011 yılında marka haklarını alarak parça üretimine başladı. Demmak Endüstri’nin 322 beygir gücünde, 6x6 çekerli, 15 metreküp damper hacimli ve 30 ton yük taşıma kapasitesine sahip kaya kamyonu Deve, motor ve şanzıman dışında tamamen yerli üretim.

Yerli kamyon ‘Deve’ dünyaya açılıyor

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HER ARAZİDE ÇALIŞIYOR

24 yıllık hayalini kendi makina fabrikasındaki insan kaynakları ve teknolojik imkânlarla hayata geçiren Şuayp Demirel, ‘Deve’ ismini verdiği ilk yerli kaya kamyonunun marşına da 29 Ekim 2019’da bastı. Kaya kamyonunun diğer klasik kamyonlara göre arıza problemleri olmayan bir araç olduğunu belirten Şuayp Demirel, kaya kamyonunun karda, yağmurda, çamurda ve eğimli arazide çalışabildiğini söyledi. Kaya kamyonuna birçok alanda ihtiyaç duyulduğuna vurgu yapan Şuayp Demirel, “Yerli kaya kamyonumuzun dünyanın her noktasında ilgi göreceğini düşünüyoruz. Aracımızın lastik çapları büyük. Bu nedenle her türlü zorlu arazide sorun yaratmadan çalışabilir. Engebeli arazide 4x4 çalışabildiği gibi 6x6 da çalışma özelliği var. Tam otomatik fonksiyonlara ve konforlu bir kabine sahip. En önemli özelliği ise oldukça az yakıt tüketiyor olması” dedi.

VARANK: GURURLANDIK

‘Deve’nin üretildiği fabrikada incelemelerde bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli kaya kamyonunu test etti. Varank, yaptığı test sürüşünün ardından şöyle konuştu: “Gerçekten çok güçlü ve heybetli bir araç. Bunu sanayicilerimiz sıfırdan tasarlayarak üretti. Bize de kullanarak gururlanmak düşüyor. Şu anda aktif olarak kendi madenlerinde kullanıyorlar. Bu araçların tamamı ithal ediliyordu ama kendileri ‘Biz bunu yaparız’ demiş ve üretmişler.”

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#Afyonkarahisar#Kamyon#Mustafa Varank

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