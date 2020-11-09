Yerli ilaç için ‘helal’ kapsül üretecek

DERİ sektöründeki 85 yıllık tecrübesiyle Türkiye’nin önde gelen üreticilerinden biri olan Uyguner Deri ile 15 yıldır jelatin ve kolajen alanında bilimsel çalışmaları ve yatırımları olan Jelyap, helal yaprak jelatin ve kolajen fabrikası kurdu. Gıda başta olmak üzere, eczacılık, kozmetik gibi birçok sektörde kullanılan ve hayvan derisinden elde edilen jelatin ile kolajeni Türkiye’de üretmek için kolları sıvadıklarını belirten Gelner Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Burak Uyguner, “Özellikle pandeminin etkileriyle daha da önem kazanan yerli ve milli ilaç üretimine sığır derisinden üreteceğimiz sert ve yumuşak ilaç kapsülleriyle katkı sağlamak istiyoruz” dedi. Gönen’de üretecekleri ürünleri yüzlerce ülkeye satmayı planladıklarını belirten Uyguner, “Katma değerli ihracat Türkiye’yi her zaman bir adım daha yukarıya taşıyacaktır. Bunun için elimizden geleni yapıyoruz. Türk deri sanayinde bu tür yatırımların artacağı bir döneme girdik. Farklı alanlara yatırım hem sektör hem de ülkeye büyük katkı sağlayacak” dedi.

50 MİLYON LİRA YATIRIM

Derinin kullanım alanını çeşitlendirerek katma değeri yüksek ihracat yapmak istediklerini belirten Uyguner, “Türkiye’nin ithal ettiği bir ham maddeyi ülkemizde üretmek istiyoruz. Daha da ötesi, ülkemizin bu alanda ihracatçı ülke konumunda olması için çalışacağız. Gıdada, özellikle şekerli ürünlerin ham maddesi olarak bilinen jelatin ve kolajen pazarından biz de pay alacağız. Jelyap ile gerçekleştirdiğimiz ortaklıkta Balıkesir Gönen’de 22 bin metrekare açık alan üzerine 10 bin metrekare kapalı alanda üretim yapacağız. Başlangıç aşamasında 50 milyon TL tutarında bir yatırımı hayata geçirmiş olduk. Türkiye’nin ilk ve tek helal yaprak jelatin işlemesi de yine bu üretim merkezinde yapılacak. Fabrika 2021’in ilk çeyreğinde üretime başlayacak” dedi. Uyguner, küresel ve yerel ölçekte tüm üreticilerden farklı olarak, kolajenin katma değerli türevlerine et ve süt ürünlerinden zirai uygulamalara kadar proteinin biyoaktif ürünlerini üretmeyi hedeflediklerini söyledi.

YÜKSEK POTANSİYEL

Türkiye Deri Sanayicileri Derneği ve Türkiye Deri Sanayi İşverenleri Sendikası Başkanı da olan Uyguner şöyle devam etti: “Ülkemizde bu alanda ciddi ithalat yapılıyor. Bu yatırımla bunun önüne geçmeyi hedefliyoruz. Tabakhane çıktılarının katma değerli olarak işlenmesi Türk deri sanayisi için büyük bir avantaj oluşturacak. Türkiye’de 18 deri OSB’sinde 500’den fazla firma bulunuyor. Türkiye’nin bu alandaki potansiyeli çok yüksek. Türkiye, Avrupa ve Orta Doğu’nun merkezi olacak.”

KÜRESEL BÜYÜKLÜK 4 MİLYAR DOLAR

YAPRAK jelatin ve kolajen sektörünün küresel büyülüğünün 4 milyar dolar olduğunu dile getiren Gelner Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Üyesi Serhat Uğur Başyiğit ise, “Bu denli büyük bir pazarın ülkemizdeki hacmi ise 150 milyon dolar civarında. Bugüne kadar ithal edilen bir ham maddeyi ihraç etmeyi hedefliyoruz. Gönen’den Avrupa’ya, Amerika’ya, Rusya’ya, Güneydoğu Asya’ya ve Çin’e ihracat gerçekleştirmek istiyoruz. Gıda konusu oldukça hassas. Sağlık unsuru ilk sırada geliyor. Türkiye’yi bu alandaki yatırımlar izlenebilirlik ve kaliteli ham madde konusunda avantajlı kılıyor” dedi. Yaprak jelatin ve kolajen üretiminde sadece sermayenin yeterli olmayacağını ifade eden Başyiğit, “Jelyap’ın bu konuda yıllara dayanan bir bilgi birikimi, bilimsel araştırmaları ve bir vizyonu var. Bu yüzden biyoteknolojik bir yatırım olarak adlandırdık. Sosyal sorumluluk, sürdürülebilirlik ve verimlilik temel üç prensibimiz. Ham madde olarak küresel bazda 4 milyar dolarlık bir büyüklük ama büyük resimde 20 milyar dolarlardan söz edebiliriz. Bu yatırım, ülkemizin gıdanın önemli bir ham maddesinde ithalatçı konumdan ihracatçı konuma geçmesinde önemli bir adım olacak” ifadelerini kullandı.





KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN ‘ZEMİNİNE’ GÖZ DİKTİ



YAKLAŞIK 1 milyar dolarlık büyüklüğü ile Türkiye’yi Avrupa’da en büyük üreticiler zirvesine oturtan laminant parke sektörü, pandemiye rağmen hedeflerinden vazgeçmiyor. Üst segment parke sektöründe faaliyet gösteren DesignFloor, evlerine kapanan insanların daha fazla tadilata yönelmesinin bir fırsat yarattığına işaret ederken, gelecek yıllarda da kentsel dönüşümün satışlara ivme kazandıracağını açıkladı. DesignFloor’un Genel Direktörü Fatih Aslan, sektör olarak yerli ve milli üreticilerin katkısıyla iç pazarda belirli bir olgunluğa ulaştıklarını belirterek, sektörün büyümesinin gelecek yıllarda da devam edeceğini açıkladı. DesignFloor’un büyüme hedeflerinden birinin de kentsel dönüşüm projeleri olduğuna dikkat çeken Fatih Aslan, önümüzdeki 3 yıllık süreçte nitelikli kentsel dönüşüm, otel ve toplu konut projelerinden en az 1.2 milyon metrekarelik satış payı hedeflediklerini açıkladı. Öte yandan 81 ildeki bayi satış kanalına artı olarak büyük ölçekli projelerden 200-220 milyon TL’lik bir ciro hedefleniyor.

2. EL ARAÇ ALIMINDA DOLANDIRCILIĞI ÖNLÜYOR



İkinci el araç satın alımında alıcıların yaşadığı kaygıların ortadan kaldırılması için emekli emniyet mensupları, askerler ve özel harekatçıları bünyesinde bulunduran KontrolEdelim.com online ilan kontrol hizmeti sunuyor. Satın alınmak istenen aracın, ilanda görülenin dışında gizlenen bir kazası veya hasarı olup olmadığını öğrenmek için geliştirilen bu uygulama ile aracın kontrolünün yerinde yapılması sağlanıyor ve ilan dolandırıcılığının önüne geçiliyor. Türkiye’de günlük 23 bin olmak üzere yıllık 8 milyonun üzerinde aracın el değiştirdiğini vurgulayan KontrolEdelim Yönetim Kurulu Başkanı Yesugay Aksakal sundukları hizmeti şöyle anlattı: “Satın almak istediğin aracın ilanını bizlere gönderdikten sonra araca en yakın uzman personelimiz hemen harekete geçerek aracın yanına gidiyor. Aracın şase ve plaka numaralarının doğrulanma işlemi tamamlandıktan sonra ilanda saklanan, gösterilmeyen, vuruk, kırık, çizik, hasarlı v.b. parçalarını atlamadan detaylıca fotoğraflıyor ve anlaşmalı olduğumuz en yakın otorapor şubesinde kapsamlı ekspertiz yaptırarak tüm fotoğrafları ve yaklaşık 20 sayfalık araç hakkındaki ekspertiz raporunu anında sana gönderiyor.”