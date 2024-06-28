Yerli helikopter motorundan 1740 beygir rekor güç

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Millî motor ilk uçuş öncesi hem TEI hem de TUSAŞ Uçuşa Elverişlilik Komiteleri’nin şart koştuğu yüzlerce testi başarıyla geçerek insanlı uçuş onayını kazanmıştı. İlk uçuşu sorunsuz gerçekleştirmiş olan TS8 kodlu millî motor yüzlerce zorlu testten sonra EASA CS-E 740 Endurance (Dayanıklılık) testleri isterlerine uygun olarak gerçekleştirilen 6’şar saatlik yıpratma testlerini de peşpeşe 15 kere başarı ile tamamladı. Yıpratmak için özel kurgulanmış bir düzineden fazla CS-E 740 testi üzerine son olarak motorun sınırlarını zorlayan tek motorla acil iniş (OEI: One Engine Inoperative) senaryosu çerçevesinde TS8 kodlu motorun verebileceği nihai güç limitleri sınandı. İlk uçuş öncesi ve sonrası yüzlerce saatlik zorlu testlerle yıpratılmış millî motor ciddi bir performans göstererek 1740 BG güç seviyesine kadar çıktı. Millî motor, EASA kurallarına uygun olarak OEI şartları altında 30 saniye boyunca acil durum seviyesinde güç üretmeye devam ederek aynı testi ikinci bir tekrarda da başarıyla geçti. Bu tarihi test ile TEI-TS1400 motoru Gökbey helikopterinin en zorlu şartlarda ihtiyaç duyacağı her türlü gücü sağlayabileceğini de göstermiş oldu.