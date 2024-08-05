Yerli girişimlere global destek

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5 farklı ülkede, 365 gün online ve fiziksel olarak destekler sunan bir yapı kurgulayan İTÜ ARI Teknokent, yerli teknoloji şirketleri ve girişimleri için Türkiye’nin İstanbul’dan globale açılan inovasyon kapısı olacak. 2014 yılından bu yana Innogate Uluslararası Hızlandırma Programı’nı yürüten İTÜ ARI Teknokent, yeni dönemde uluslararası kuluçka ağı işbirliklerini kullanarak farklı hub’lar yaratacak. Globalleşme sürecinin ilk fazı, Almanya, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere ve Hollanda pazarlarından 200’den fazla koordinatör, koç ve mentorun desteğiyle, girişimlerin hedef ve ölçeğine uygun tasarlanan üç farklı aşamadan oluşuyor. Bu kapsamda, girişimlerin ihracata başlamaları veya ihracat operasyonlarını artırmaları için fiziksel ve online mentorluk, yatırıma hazırlık kampları, Demo Day’ler, pazar keşif haftaları ve programlar düzenlenecek.

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İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş, “İş yapış biçimlerimizin mekân/ofis bağımsız bir hale dönüştüğü günümüzde, İTÜ ARI Teknokent yenilikçi bir yaklaşımla 5 farklı pazarı girişimlerimiz için online’da ve fizikselde erişilebilir kılacak” dedi.