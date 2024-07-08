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Yerli girişimler yatırımcılarla buluştu

Güncelleme Tarihi:

#Startup#Sahne XL#İTO
Yerli girişimler yatırımcılarla buluştu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2024 07:00

Toplumda fark yaratmak isteyen girişimcilerin ve startup’ların iş dünyasıyla buluşmasını sağlayan, Sahne XL etkinliği geçtiğimiz günlerde İstanbul’da düzenlendi.

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İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından kurulan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi’nin (BTM), bu yıl 17’incisini gerçekleştirdiği etkinlikte Ön Kuluçka ve Kuluçka programlarında 6 aylık süreci başarıyla tamamlayan 18 girişimci sunum yaptı.

İŞTE O GİRİŞİMLER

-SKYMOD Teknoloji: SKYMOD tercih edilen büyük dil modelini kullanarak yapay zekâ asistanları oluşturmayı sağlıyor ve işletmelerin operasyonel yüklerini azaltmak için diyalog tabanlı yapay zekâ projeleri geliştiriyor.

-Yenesse: Havalimanı transferlerine odaklanıyor. Kullanıcılar şoför bilgileri ve araç detaylarına erişip online rezervasyon yapabilirken, taşımacılar da taleplere bağımsız olarak teklif sunabiliyor.

-E-dison AI: E-dison mobilite sektöründe B2B2C SaaS yaklaşımıyla elektrikli araç şarj istasyonlarını akıllı hale getiren yapay zekâ modelleri üretiyor.

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-Heysem AI: Görüntü işleme ve derin öğrenme teknolojileriyle fabrikalarda üretim verimliliğini arttırıyor. Fabrika kameralarıyla kullanıcıya gerçek zamanlı izleme ve optimizasyon sağlıyor.

-Shipink:     E-ticaret şirketlerine global kargo gönderimi sağlıyor. Üyeler kargo ücretlerini öğrenebiliyor, etiket yazdırabiliyor, uluslararası belgeleri otomatik oluşturup gönderileri kolayca takip edebiliyor.

-Mangrov: Mangrov işletmeleri benzer ürün ihtiyaçlarını kolektif olarak satın almaya teşvik ederek ölçek ekonomisinden faydalanıp küçük kuruluşların endüstri devleriyle büyümesine olanak tanıyor.

-KamyondaPOS: Lojistik sektöründe yapılan navlun ödemelerini kredi kartı ile yapma kolaylığı sunarak bireysel nakliyecilerin finansal esnekliklerini artırıyor ve nakit paraya daha hızlı ulaşmasını sağlıyor.

-Mentor Özel Ders: Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinde okuyan veya mezun eğitmenleri öğrencilerle buluşturan bir pazaryeri. Öğrencilere akademik ve sosyal destek sağlamayı hedefliyor.

-Upfolx: İK platformu olarak şirketlere eğitim bütçeleri atama imkânı sunarken içerik sağlayıcılara tek bir SaaS platformu üzerinden erişim sunarak yapay zekâ destekli kişisel asistan hizmeti de veriyor.

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-Valufy: Şirket değerlemesini geleneksel ve yeni nesil metotlarla birleştirip yapay zekâ destekli bir platform üzerinden sunarak hızlı, şeffaf ve uygun maliyetli bir değerleme imkânı sağlıyor.

-MonitUp:  İşletmelerin verimliliğini artıran bir üretkenlik aracı. Çalışan aktivitelerini izleyip geliştirilmesi gereken alanları belirliyor ve performansı iyileştirerek işletme maliyetlerini azaltıyor.

-Aivigo: Kas-iskelet rahatsızlıklarının önlenmesi ve tedavisinde kişiselleştirilmiş çözümler sunan yapay zekâ destekli dijital sağlık platformu. Kurumlar ve sigorta şirketlerinin maliyetlerini de azaltıyor.

-Anytime:  Kullanıcıların kendi takvimlerine göre iş başvurusu yapmalarını ve işverenlerin proje bazlı ihtiyaçlarını karşılamayı sağlıyor. Akıllı eşleşme özelliği ise iş arayanları uygun ilanlarla buluşturuyor.

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-Yomio Drops: Meyve ve yoğurttan oluşan karışımı düşük sıcaklıklarda dondurup ve ardından vakum altında kurutarak uygulanan freeze dry ile besin değerlerini korumuş sağlıklı atıştırmalıklar üretiyor.

-Dental Cepte: Diş hekimleri için gerekli olan medikal cihazlar, sterilizasyon malzemeleri, teknik servis, reklam ajansı hizmetleri gibi birçok farklı gereksinimi tek bir uygulama üzerinden sunuyor.

-BlueOperation: BlueOperation IoT teknolojileri, yapay zekâ ve bina teknolojileri entegrasyonlarını kullanarak tesis yönetimi ve operasyonel iş süreçlerine yönelik çözümler üretiyor.

-Fraktal Games Studio: Sınırları zorlayan mobil bulmaca oyunları tasarlayarak oyuncuların düşünme becerilerini, yaratıcılıklarını ve öğrenme potansiyellerini en üst düzeye çıkarmayı hedefliyor.

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-Akasu: Yapay zekâ destekli otonom sulama teknolojileriyle küresel iklim krizine önlem alınmasına ve çiftçilerin ürün verimliliğinin artırılmasına yardımcı oluyor.

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#Startup#Sahne XL#İTO

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