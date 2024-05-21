×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

Yerli çelikte kalite çağrısı

Güncelleme Tarihi:

#POSCO ASSAN TST#Çelik#Haluk Kayabaşı
Yerli çelikte kalite çağrısı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2024 07:00

Türkiye çelik sektöründe ithal ürüne vergi tartışması büyüyor. Konuyla ilgili basın toplantısı düzenleyen POSCO ASSAN TST, Türkiye’nin uyguladığı yüzde 12’lik verginin, pazarda ikinci kalite Asya kökenli ürünlerle ilgili risk yaratacağını savundu.

Haberin Devamı

Toplantıda paslanmaz çelik ithalatında Çin, Endonezya ve Tayvan’a birçok ülkenin yüzde 58’e varan oranlarda korunma önlemi uyguladığı, Türkiye’nin ise sadece yüzde 12 vergi koyduğu ifade edilerek, “Asya’nın Avrupa Birliği’ne ve ABD’ye satamadığı paslanmaz çelikte Türkiye artık açık pazar haline geldi” yorumu yapıldı.

Kibar Holding’in CEO’su Haluk Kayabaşı, son dönemdeki tartışmalara dikkat çekerek, “İç talebe yanıt veren nitelikli üretimimiz, ikinci kalite çeliği yüksek kâr marjıyla satanların düzenini bozuyor. Haksız rekabete karşı önlem alınmazsa yerli üretim tükenecek, kaynak israf edilecek, ekonomi zarar görecek. Yerli üretim korunursa yeni yatırımların önü açılacak, sektör
gelişecek” dedi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#POSCO ASSAN TST#Çelik#Haluk Kayabaşı

BAKMADAN GEÇME!