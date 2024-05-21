Yerli çelikte kalite çağrısı

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Toplantıda paslanmaz çelik ithalatında Çin, Endonezya ve Tayvan’a birçok ülkenin yüzde 58’e varan oranlarda korunma önlemi uyguladığı, Türkiye’nin ise sadece yüzde 12 vergi koyduğu ifade edilerek, “Asya’nın Avrupa Birliği’ne ve ABD’ye satamadığı paslanmaz çelikte Türkiye artık açık pazar haline geldi” yorumu yapıldı.

Kibar Holding’in CEO’su Haluk Kayabaşı, son dönemdeki tartışmalara dikkat çekerek, “İç talebe yanıt veren nitelikli üretimimiz, ikinci kalite çeliği yüksek kâr marjıyla satanların düzenini bozuyor. Haksız rekabete karşı önlem alınmazsa yerli üretim tükenecek, kaynak israf edilecek, ekonomi zarar görecek. Yerli üretim korunursa yeni yatırımların önü açılacak, sektör

gelişecek” dedi.