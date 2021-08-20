Yerli antenin şebeke testleri yapılıyor

40 yılı aşkın tecrübesi ile ASELSAN’ın ürettiği çoklu bant destekli olan ve 2G-3G-4.5G servisleri verebilen bu yeni nesil antenin test versiyonlarının kurulumu Türk Telekom şebekesinde yapıldı. Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Türk Telekom olarak yerli baz istasyonu antenlerinin ürünleştirilmesi konusunda ASELSAN ile çalışmalara devam ediyoruz. ASELSAN tarafından geliştirilen çoklu bant destekli antenleri, sahalarımıza kurup test etmeye başladık. Yerlilik anlamında çok kıymetli olan bu projenin önemli dönüm noktalarından biri olan saha testleri aşamasını birlikte gerçekleştirmenin mutluluğu içerisindeyiz” dedi.

GELİŞTİRMEYE DEVAM EDİYORUZ

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün; “Türkiye’nin lider teknoloji şirketi ASELSAN olarak, operatör sahasında canlı testlerde görülen sonuçlar ürünlerimizin gelişimi için çok önemli. Türk Telekom ile ortak yapılan test faaliyetlerinden aldığımız geri bildirimlere göre, ürünümüzü geliştirmeye devam ediyoruz 2021 yılının ikinci yarısı için seri üretim çalışmalarımız ve diğer operatörler için planlanan kurulumlar da tüm hızıyla sürüyor. Yüksek teknolojilerimiz ile yeni tip yerli ve milli antenler geliştirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz” diye konuştu.

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