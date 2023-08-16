Yerinde Dönüşüm'e 175 bin 703 başvuru

Bakan Özhaseki'nin açıklamaları şöyle:

"Yerinde Dönüşüm" projemize başvurular her geçen gün artarak devam ediyor.

Bugün itibarıyla başvuru sayısı 175.703‘e ulaştı.

Kahramanmaraş'ta da Yapım ve Dönüşüm Ofisine gelerek "Yerinde Dönüşüm" projemizi ayrıntılarıyla öğrenen afetzede kardeşlerimiz projemize başvuruyorlar.

Her daim el ele, gönül gönüle olduğumuz hemşehrilerimizle, ev ve iş yerlerimizi yerinde dönüştüreceğiz.

"Yerinde Dönüşüm" projemize başvurular her geçen gün artarak devam ediyor.



📌Bugün itibarıyla başvuru sayısı 1⃣7⃣5️⃣. 7️⃣0️⃣3️⃣ ‘e ulaştı.



Kahramanmaraş'ta da Yapım ve Dönüşüm Ofisine gelerek "Yerinde Dönüşüm" projemizi ayrıntılarıyla öğrenen afetzede kardeşlerimiz projemize… pic.twitter.com/dk69oLH35d