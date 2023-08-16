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Yerinde Dönüşüm'e 175 bin 703 başvuru

Güncelleme Tarihi:

#Mehmet Özhaseki#Yerinde Dönüşüm#Kentsel Dönüşüm
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2023 10:59

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki "Yerinde Dönüşüm projemize başvurular her geçen gün artarak devam ediyor. Bugün itibarıyla başvuru sayısı 175.703‘e ulaştı" dedi.

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Bakan Özhaseki'nin açıklamaları şöyle:

"Yerinde Dönüşüm" projemize başvurular her geçen gün artarak devam ediyor.

Bugün itibarıyla başvuru sayısı 175.703‘e ulaştı.

Kahramanmaraş'ta da Yapım ve Dönüşüm Ofisine gelerek "Yerinde Dönüşüm" projemizi ayrıntılarıyla öğrenen afetzede kardeşlerimiz projemize başvuruyorlar.

Her daim el ele, gönül gönüle olduğumuz hemşehrilerimizle, ev ve iş yerlerimizi yerinde dönüştüreceğiz.

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#Mehmet Özhaseki#Yerinde Dönüşüm#Kentsel Dönüşüm

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