Yereli ulusala taşıyor

Yerel üreticilerle çalışarak büyük işletmelere karşı onları koruduklarını belirten Tereci, “Geleneksel hizmet anlayışını toplum şartlarına bu şekilde bağlayıp herkesin doğal, katkısız sağlıklı beslenmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

TARLADAN SOFRAYA

İşletmedeki ürünlerinin hepsinin tarladan toplanıp en doğal haliyle müşteriye sunulduğunu aktaran Tereci, “Tüm bakliyatlar, yöresel tereyağları, peynirler, çerezler, ev yapımı yoğurtlar, içecekler, kahvaltılık soslar, ezmeler, turşular, baharatlar, helvalar, ballar ve zeytinler bu anlayışla tezgahlara geliyor. Karşıyaka’daki 5 tane şubemiz ve kahvaltı salonumuz ile Türkiye’nin dört bir köşesinden en doğal en taze ürünleri misafirleri ile buluşturmayı hedefliyoruz” dedi.

YÖRESEL BAKKAL KONSEPTİ

Yöresel bir bakkal konsepti ile hizmet vermeye devam ettiklerini anlatan Tereci, “İzmir, büyük şehirlerin karmaşasına rağmen, huzurun vücut bulduğu bir şehir. Türkiye’nin üçüncü büyük yerleşimi ve bir Ege şehri olsa da bir tatil kasabası sakinliğinde yaşayanlar çok fazla. Bu yüzden doğal ürünlere olan talep de çok yüksek. Biz de bu artan talebe karşılık vermek için sofralara gelecek ürünlere bu anlayışla yaklaşıyoruz” ifadelerini kullandı.