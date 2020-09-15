Yerel tohumlar tüketiciyle buluşuyor

Proje, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof.Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu’nun önderliğinde Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki kuruluşlar olan TAGEM, BÜGEM ve TİGEM tarafından yürütülüyor. Projenin tohumları, 2017 yılında İzmir’de yapılan ‘Yerel Tohum Buluşmaları’ ile atılırken, bu etkinlikler 2017 Samsun ve 2018 Şanlıurfa buluşmaları ile devam etti. Bu amaçla 2017, 2018 ve 2019 yıllarında Tarım ve Orman Bakanlığı’na teslim edilen ve sayıları 2019 yılı sonu itibariyle 1.131’e ulaşan orijinal tohumlar üzerinde teknik çalışmalar devam ederken, diğer taraftan atalarımızdan kalan bu tatların tüketiciyle buluşması için TKK, TİGEM ve Migros arasında anlaşma sağlandı.

BU YIL TESCİLLENECEK

TİGEM Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Ayşin Işıkgece, 2020 yılı içinde Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı kuruluşlarca yürütülen çalışmalar kapsamında üretilen kavun ve karpuz fidelerinin Adana yöresinde, domates, biber ve patlıcan fidelerinin ise Bursa yöresinde üreticilere dağıtılıp burada elde edilen yerel tatların tüketicilerle buluşturulduğunun altını çizdi. Işıkgece, çoğaltım ve tanımlama işlemleri tamamlanan farklı bitki türlerinde 42 çeşidin, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2020 yılında tescillenmesinin planlandığını söyledi.

10 ÇEŞİT ÜRÜN EKİLDİ

TKK ve TİGEM ile imzalanan münhasırlık sözleşmesi çerçevesinde üretimi devam eden ürünlerin daha önce de olduğu gibi sadece Migros raflarında satışa sunulacağını belirten Migros Ticaret A.Ş. Pazarlama ve Yurtdışı Operasyonlardan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Cem Rodoslu, “Migros olarak, ilk kez 2019 yaz sezonunda Anadolu’nun miras tohumlarından üretilen 11 çeşit meyve-sebzeyi müşterilerimize ulaştırmak için mağazalarımızda satışa sunduk. 2020 yaz sezonu için de 10 çeşit ürünün daha ekimi yapıldı. Ağustos ayından itibaren biber, patlıcan, salatalık, domates, kavun, karpuz çeşitlerini satışa sunmaya başladık. Sonbahar ve kış döneminde ise yeni fidelerin yetiştirilmesi planlanıyor. Anadolu’nun bu değerli tohumlarını yeniden hayata kazandıran başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığı’na, BÜGEM, TAGEM, TİGEM ve Tarım Kredi Kooperatiflerine, büyük bir özenle ve emekle ürünlerimizi yetiştiren tüm üreticilerimize teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.