Yerel tohumlar toprakla buluşuyor

1 Şubat tarihinden itibaren 2020 yılının yaz sezonunda üretilen 81 çeşit tohumun internet sitesi üzerinden dağıtımına başlandığını ifade eden Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, kanun gereği her aileye ihtiyaç miktarı kadar tohumun verildiğini söyledi. Yerel tohum dağıtımında vatandaşların, yereltohum.mugla.bel.tr adresindeki ‘Tohum Talep Formu’nu doldurarak tohum talebi oluşturabildiğini ifade eden Gürün, her geçen yıl başvuruların arttığı yerel tohumda Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak bugüne kadar Türkiye’nin 81 İline 5 milyon 640 bin tohum dağıtıldığını belirtti.

SAHİP ÇIKIYORUZ

Milli ekonominin temeli olan tarımda yerel tohumun en önemli detay olduğunu vurgulayan Gürün Muğla’ya kazandırdıkları Yerel Tohum Merkezi ile tüm Türkiye’ye test edilmişyerel tohum göndermenin gururunu yaşadıklarını belirtti. Gürün, “Yerel tohum demek ulusal güç demek bu nedenle genetiği bozulmamış, atalarımızın sandık içinde bin bir emekle sakladığı yerel tohumlarımıza sahip çıkıyoruz. Türkiye’nin en kapsamlı yerel tohum merkezini Muğlamıza kazandırdık. Ülkemizin geleceğinin, sağlıklı nesillerin yetişmesinin, kendi kendine yetebilen bir ülke olabilmenin ana unsurunun tarım olduğunu biliyoruz. Tarımın da ana aktörü, toprakla buluşan yerel tohumlardır. Tüm Türkiye’ye Muğla’mızda ürettiğimiz, testlere tabi tuttuğumuz yerel tohumlarımızı gönderiyor, bu ata tohumlarının toprakla buluşmasını sağlıyoruz. Her geçen gün vatandaşlarımızın yerel tohuma ilgisi artıyor. Bu bizi hem mutlu ediyor hem de gururlandırıyor” diye konuştu.

DAHA ELVERİŞLİ

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin 2021 yılı için dağıtımına başladığı yerel tohumlardan alan Bilal Habeşi Atlı, ata tohumlarına karşı hassasiyetleri olduğunu ifade etti. Atlı sözlerini şu şekilde sürdürdü; “Sağlığımız açısından yerel tohumların daha elverişli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü buradaki tohumlar teste tabi tutuluyor ve analiz edildikten sonra sağlıklı tohumlar bizlere dağıtılıyor. Bu nedenle yerel tohumlarımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Diğer birçok illere örnek olan Türkiye’nin en kapsamlı yerel tohum merkezini kuran ve sağlıklı tohumlar yetiştirilmesini sağlayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Osman Gürün’e çok teşekkür ediyorum.”