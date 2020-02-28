Yerel tohum ulusal güç demek

“Yerel Tohum Ulusal Güç” sloganı ile Türkiye’nin en kapsamlı Yerel Tohum Merkezi’ni Muğla’da kuran Büyükşehir Belediyesi ürettiği tohum dağıtımında Türkiye’nin 81 iline ulaştı. Türkiye’nin 81 ilinden gelen taleplere ve yerel tohuma olan yoğun ilgiye teşekkür eden Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Osman Gürün 29 Ekim 2016’da Cumhuriyetin 93.yaşında kurdukları yerel tohum merkezinin amacına ulaştığını söyledi. Türkiye genelinde 65, Muğla ili özelinde 85 çeşit yerel tohumun vatandaşlara ulaştırıldığı, tohumculuk kanunu gereği her aileye ihtiyaç miktarı kadar tohum verildiği yerel tohum dağıtımında geçen yıla göre başvurularda artış oldu. 2019 yılında 450 olan başvuru sayısı 2020 yılında 4 bin 700 rakamına ulaştı.

ÖNEMİ ANLAŞILDI

Üreten bir ülke hayal ettiklerini söyleyen Osman Gürün kurdukları Türkiye’nin en kapsamlı yerel tohum merkezi ve yerel tohumlara gösterilen ilgiyle bu hayale hizmet ettikleri için mutlu olduklarını belirtti. Başkan Gürün; “2016’da Muğlamızda yerel tohum merkezimizi açtık. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’ün aydınlattığı yolda bir hayalimizi gerçekleştirmek için önemli bir adım attık. Geçen süre içinde Türkiye’nin en kapsamlı yerel tohum merkezi 821 Ata tohumuna ev sahipliği yapmaya başladı. Ürettiğimiz ata tohumlarımızı internet üzerinden talep eden yurttaşlarımıza ulaştırmaya başladık. Türkiye’nin 81 ilinden gelen talep hem bizleri mutlu etti hem de gururlandırdı. 81 ile 23 bin 500 paket, 3 milyon 525 bin adet, maddi değeri 2 buçuk milyon TL olan yerel tohumumuzu yurttaşlarımıza ulaştırdık. Yerel tohumuna sahip çıkan, üretim kervanına katılan üreticilerimize teşekkür ediyorum. Yerel tohumun önemi anlaşıldı ve yurttaşlarımız tarafından sahiplenildi. Önümüzdeki yıl daha fazla yerel tohum üretimi ile yurttaşlarımızın taleplerine ulaşmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

MİLLİ EKONOMİNİN TEMELİ

Türkiye’nin üreten, kendi kendine yeten, halkını doyuran, ithal etmeyen, üreticisine destek olan bir anlayışa dönmesi gerektiğini söyleyen Osman Gürün Büyükşehir ailesi olarak tarımda, yerel tohumdaki bilgi, birikimlerini diğer belediyelerle paylaşarak üretim zincirine katkı verdiklerini belirtti. Başkan Gürün, “Yerel Tohum Ulusal Güç sloganı ile başlattığımız Ata tohumlarımıza sahip çıkma projesi ülkemizde de büyük ilgi uyandırdı. Birçok farklı ilden yerel tohum talebi yanında belediyelerimiz kentlerine yerel tohum merkezi kurmak için tesisimizi incelemeye geldi. Eskişehir Büyükşehir, Denizli Honaz, Çanakkale Gökçeada ve Bodrum Belediye’miz bilgilerimizi, birikimlerimizi paylaştık. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’ün “Milli ekonominin temeli tarımdır” öngörüsünde ve tarımda gerçekleştirdiği devrimler gibi üreten, üreticisine destek veren anlayışa dönmek için çalışmaya, projeler üretmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu .