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Yer bulamayıp valiyi aradılar

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#KURBAN Bayramı#Antalya#Bayram Tatili
Yer bulamayıp valiyi aradılar
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2024 07:00

KURBAN Bayramı tatilinde Antalya’ya, 1 milyonun üzerinde yerli ve yabancı turist bekleniyor.

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Kentin Belek, Kundu-Lara, Konyaaltı, Side, Kemer, Alanya, Kaş, Kalkan, Kaleiçi, Çıralı, Olimpos ve Adrasan gibi dünyaca ünlü lokasyonlarında otel dolulukları yüzde 100’e ulaştı. Otellerde yer bulamayanların yardım için kendisini aradığını söyleyen Vali vekili Hulusi Arat, 2.7 milyon olan kent nüfusunun bayramda 4 milyona ulaşacağını belirtti. Arat, “Bayramda yer yok. Arayanlar oluyor tabii ama yapacak bir şey yok. Kamuya ait yerler zaten doldu. Onun dışında yazlık kullanılan yerler var. Pek çok tedbir aldık, dileğimiz halkımızın huzur ve güven içinde bayramı burada geçirmesi” dedi.

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#KURBAN Bayramı#Antalya#Bayram Tatili

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