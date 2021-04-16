Yenilikler devam ediyor

Dijitaldeki gücünü fiziksel ortama da taşıyan, tam dijital hizmeti ve yenilikleriyle Türkiye ikinci el otomobil pazarında rehber niteliğinde olan ikinci el satış platformu, yıl sonuna kadar 14 bayiye ulaşmayı hedefliyor. Müşteriler, bayiler aracılığıyla araçlarını nakde çevirebiliyor, satın almak istediği aracı ise fiziksel olarak da görebiliyor.



KULLANIRKEN SAT

Birkaç tıkla ikinci el otomobil alım satımı gerçekleştirilebilen firma, kullanırken sat ve nakit sat gibi iki güçlü satış alternatifini kullanıcılarına sunuyor. Kullanırken sat özelliği sayesinde müşteriler, ikinciyeni.com’un 15 ilde ve 23 farklı noktada hizmet gösteren ekspertiz merkezlerinden araçları için ekspertiz raporu aldıktan sonra araçları satılana kadar 500 kilometre daha kullanabiliyor. Nakit sat alternatifinde ise, ikinciyeni.com’un bayileri üzerinden ikinci el otomobil sahibi olanlar araçlarını anında satıp nakde çevirebiliyor.

30 BİNİN ÜZERİNDE

Firmadan yapılan açıklamaya göre her ay 30 binden fazla kişinin aracını fiyatladığı ikinciyeni.com, yapay zekâ temelli Carwizz uygulamasıyla aracını satmak isteyenlere ücretsiz olarak fiyatlama fırsatı da sunuyor. Carwizz uygulamasında satıcılara araçlarının modeli, yılı, kilometresi, değişen parçaları gibi bazı bilgiler sorularak bir ön tahmin yapılıyor ve aracın ortalama fiyatı belirleniyor. Türkiye’de ilk kez, satılan araçların gerçek satış verisini platformu üzerinden siteyi ziyaret eden herkese ücretsiz olarak sunan ikinciyeni.com, bu hizmetiyle ikinci el otomobil satın almak isteyenlere kıyaslama yapma imkânı verirken sektördeki kılavuz marka kimliğini de güçlendiriyor.

LOJİSTİK KAMPANYASI

Firmanın sunduğu lojistik hizmeti sayesinde de araç sahibi herkes istediği noktaya ikinciyeni.com ile aracının transferini gerçekleştirebiliyor. Marka, sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı bu dönemde hizmetiyle fark yaratıyor. Lojistik hizmeti sayesinde farklı bir şehirden satın alınan ya da farklı bir şehre transferi gereken otomobilleri istenilen adrese ortalama 7 gün içerisinde ulaştıran ikinciyeni.com, 31 Mayıs’a kadar geçerli özel bir kampanya ile İstanbul, İzmir ve Ankara’ya olan araç teslimatlarında yüzde 50 indirim uyguluyor.

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