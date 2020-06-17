‘Yenilikçi yatırımla büyümeye devam’

Hikmet Orakçı tarafından 40 yıl önce kurulan ilk şirketten sonra çocuklarının yönetime dahil olmasıyla birlikte farklı sektörlerde de yatırım yaparak büyüyen Orakçı Şirketler Grubu, bugün Ortem, Orakçı Makina, Plaskar, Ormold, Novada Edremit, Orakçı Mimarlık şirketleriyle farklı sektörlerde varlığını sürdürüyor. Plaskar ile otomotivde, Orakçı Makina ile ekipman imalatında büyümeyi ve ihracat rakamlarını arttırmayı hedefleyen Orakçı Şirketler Grubu, yatırımlarını bu doğrultuda planlıyor. İnşaat sektöründe farklı bölgelerde yeni projelerle de büyümeyi hedefliyor. Orakçı Şirketler Grubu CEO’su Özgür Orakçı, “Bulunduğumuz her sektörde inovatif yaklaşımlar çerçevesinde yeni yatırımlarla büyümeyi hedefliyoruz” dedi. Orakçı, pandemi sebebiyle 4-8 Mayıs 2020 tarihlerinde Münih’te gerçekleşecek olan IFAT 2020 Fuarı’nın iptali in Orakçı Makine’yı olumsuz etkilediğini belirterek, “Fuar dünya genelinde müşterilerimize ‘Yeni Nesil Yol Süpürgesi OVS 02’nin lansmanını yapmak için fırsat doğuracaktı. Şimdi farklı yöntemlerle ürünümüzü tanıtacağız” şeklinde konuştu.

İNOVATİF ÇÖZÜM ÜRETİYOR

Global pazarlarda rekabet edebilen, ürün çeşitliliği yüksek, sürekli iyileştirme ve kalite anlayışından ödün vermeyen bir yağıla sahip olduklarını söyleyen Orakçı, “Dünyanın her yerinde müşterilerine satış sonrası ve öncesi destek veriyoruz. Atık yönetimi ekipmanları, araç üstü sepetli platformlar, oto kurtarıcılar ve özel ürünler şeklinde ürün gamını gruplayan Orakçı Makina, yıllık 1200 adet ekipman üretim kapasitesine sahip. İnovatif yaklaşımlarla global pazarda her geçen gün marka bilinirliği artarken bugün üretimimizin yüzde 95’ini Ortadoğu, Güney Afrika, Türki cumhuriyetler, Güney Amerika, Avrupa ve Asya Pasifik bölgelerine ihraç ediliyor” diye konuştu.

KALIP İHRACI YAPIYOR

2004 yılında Kayapa Sanayi Bölgesi’nde otomotiv yan sanayi olarak hizmete başlayan Plaskar Plastik sahip olduğu IATF 16949 sertifikası, yeni yatırımları, konusunda uzman genç dinamik kadrosu ile otomotive hizmet vermeye devam ediyor. 2011 yılında Ormold markası ile kendi kalıplarını yapmaya başlayan firma, Türkiye’deki müşterilerinin taleplerine cevap vermenin yanı sıra yurtdışına da kalıp ihraç ediyor. Yıllık 50 kalıp kapasiteli kendi kalıphanesi, kalıp tasarım ve modifikasyonları konusunda uzman kadrosuyla sektörün tüm alanlarında adından söz ettirmeye devam ediyor.