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Yenilikçi girişimlere 32 milyon TL destek

Güncelleme Tarihi:

#Türk Telekom#Girişim#Destek
Yenilikçi girişimlere 32 milyon TL destek
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2024 07:00

Türk Telekom, Türk Telekom Ventures PİLOT girişim hızlandırma programı ile Türkiye’nin teknoloji ihraç etme vizyonuna katkı sunmayı sürdürdüğünü açıkladı.

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Türk Telekom Ventures PİLOT girişim hızlandırma programının yeni dönemine seçilen girişimler, Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alan Türk Telekom Ventures Girişimcilik Merkezi’nde Türk Telekom CEO’su Ümit Önal ile bir araya geldi. Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Türk Telekom Ventures PİLOT girişim hızlandırma programı ile bugüne kadar girişimlere 32 milyon TL’lik nakit desteği sağladık. Türk Telekom Ventures kurumsal girişim sermayesi ve Türk Telekom Ventures GSYF ile yatırım yaptığı 21 girişimin portföy değeri 190 milyon doları bulurken, söz konusu rakam; girişimcilik ekosisteminin Türkiye ekonomisindeki değerine ve kaldıraç özelliğine işaret ediyor. Ülkemizin ürettiği teknolojiyi dünyaya ihraç eden bir ülke olması motivasyonuyla, PİLOT programımıza dahil olan girişimlerimize teknoloji alanındaki bilgi birikimimizi aktarıyor, finansal desteğin yanı sıra yurtdışına açılmalarını sağlayacak stratejik işbirlikleri ve olanaklar yaratıyoruz” dedi.

 

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#Türk Telekom#Girişim#Destek

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