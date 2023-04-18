Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

Yenilenmiş cihazlarda kapsam genişledi! Akıllı saat, oyun konsolu, modem, bilgisayar da satılacak

Güncelleme Tarihi:

#Cep Telefonu#Oyun Konsolu#Akıllı Saat
Yenilenmiş cihazlarda kapsam genişledi Akıllı saat, oyun konsolu, modem, bilgisayar da satılacak
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2023 10:00

Ticaret Bakanlığı, yenilenmiş ürünlerin satışı hakkındaki yönetmelikte değişiklik yaptı. Cep telefonlarında pil kapasitesi yüzde 85'in altına düşmüşse pil yenisiyle değiştirilecek, sermaye artırımları gerçekleştirilecek ve akıllı saat, bilgisayar, oyun konsolu ve modem de yenilenmiş cihazlar kapsamına alındı.

Haberin Devamı

Ürün yenileme merkezlerinin cep telefonu ve tabletlerle sınırlı olan yenilenmiş cihaz kapsamına akıllı saat, bilgisayar, oyun konsolu ve modem de girdi.

Akıllı telefonlarda pil kapasitesi yüzde 85'in altına inmişse yenilenmiş telefonlarda bataryanın değiştirilmesi zorunlu oldu.

Tebliğle birlikte yenileme yetki belgesi verilmesinde aranan 10 milyon TL'den az olmamak üzere ödenmiş sermaye şartı, 30 milyon TL'ye çıkarıldı.

Ödenmiş sermaye tutarı 30 milyon TL'den az olanlar, 1 Ocak 2024 tarihine kadar ödenmiş sermaye tutarını buna tamamlayacaklar.

Gözden KaçmasınFinans Merkezi’nde bankalar faaliyetteFinans Merkezi’nde bankalar faaliyetteHaberi Görüntüle

Yenilenmiş ürünlerin uzaktan iletişim araçları kullanılarak satışa sunulması halinde bu ürünlerin kullanılmamış mallardan ve diğer kullanılmış mallardan ayırt edilebilecek şekilde ayrı bir kategoride satışa sunulması zorunlu oldu.

Haberin Devamı

Yenileme merkezi, şube, yetkili satıcı ve yetkili alıcı, yenilenmiş ürünler için Bakanlık tarafından belirlenen ayırt edici logoyu reklam ve tanıtımlarında kullanabilecekler.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cep Telefonu#Oyun Konsolu#Akıllı Saat

BAKMADAN GEÇME!

Asırlık insanlar uzun yaşamın sırlarını anlattı... Sürekli yatmayı sevmem, saat 6dan sonra ağzıma lokma atmam

Asırlık insanlar uzun yaşamın sırlarını anlattı... 'Sürekli yatmayı sevmem, saat 6'dan sonra ağzıma lokma atmam'

#Sağlık
Kızamık vakaları arttı, bebeklerde aşılar erkene alındı... Aileler soruyor: 1 yaş aşısını 9uncu ayda yaptırırsak ne olur

Kızamık vakaları arttı, bebeklerde aşılar erkene alındı... Aileler soruyor: 1 yaş aşısını 9'uncu ayda yaptırırsak ne olur?

#Kızamık
Dünyanın en kalabalık ülkesi değişiyor Hindistan, Çini tahtından ediyor... En kalabalık ülke olmak bir nimet mi yoksa lanet mi

Dünyanın en kalabalık ülkesi değişiyor! Hindistan, Çin'i tahtından ediyor... En kalabalık ülke olmak bir nimet mi yoksa lanet mi?

#Çin