Yenilenmiş cihazlarda kapsam genişledi! Akıllı saat, oyun konsolu, modem, bilgisayar da satılacak

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Ürün yenileme merkezlerinin cep telefonu ve tabletlerle sınırlı olan yenilenmiş cihaz kapsamına akıllı saat, bilgisayar, oyun konsolu ve modem de girdi.

Akıllı telefonlarda pil kapasitesi yüzde 85'in altına inmişse yenilenmiş telefonlarda bataryanın değiştirilmesi zorunlu oldu.

Tebliğle birlikte yenileme yetki belgesi verilmesinde aranan 10 milyon TL'den az olmamak üzere ödenmiş sermaye şartı, 30 milyon TL'ye çıkarıldı.

Ödenmiş sermaye tutarı 30 milyon TL'den az olanlar, 1 Ocak 2024 tarihine kadar ödenmiş sermaye tutarını buna tamamlayacaklar.

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Yenilenmiş ürünlerin uzaktan iletişim araçları kullanılarak satışa sunulması halinde bu ürünlerin kullanılmamış mallardan ve diğer kullanılmış mallardan ayırt edilebilecek şekilde ayrı bir kategoride satışa sunulması zorunlu oldu.

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Yenileme merkezi, şube, yetkili satıcı ve yetkili alıcı, yenilenmiş ürünler için Bakanlık tarafından belirlenen ayırt edici logoyu reklam ve tanıtımlarında kullanabilecekler.