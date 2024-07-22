Yenilenen Octavia Türkiye’ye geldi

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115 beygirlik mild hibrit, 150 beygirlik mild hibrit 1.5 TSI ve 265 beygirlik 2.0 TSI olmak üzere üç farklı motor seçeneğiyle tercih edilebilen yeni Octavia’da Elite, Premium, Prestige, Sportline ve RS şeklinde beş farklı donanım seçeneği bulunuyor. Yeni 2 boyutlu Skoda logosuna sahip modelde, yeni ön ızgara, yeni Full LED Matrix ön farlar, yeni dinamik tasarımlı LED stop lambaları ve yeni jant tasarımları dikkat çekti. İç mekanda da önemli konfor ve teknoloji geliştirilmeleri görülen Octavia’nın Sedan ve Combi modellerinin uzunluğu ise 9 mm artarak 4.698 milimetreye çıktı. Markadan yapılan açıklamada, Octavia Sedan’ın lansmana özel 1 milyon 719 bin TL’den başlayan fiyatlarla showroom’lardaki yerini aldığı ifade edilirken yüksek performanslı Octavia RS’ın ise 3 milyon 499 bin 900 bin TL’den başlayan fiyatlarla tercih edilebildiği belirtildi.