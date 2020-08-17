Yenilenebilir kaynaklara ‘yeşil faturalı’ farkındalık

Türkiye’nin en büyük bölgelerinden birinde 5 milyon kişiye hizmet veren Limak Enerji, sadece yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriği kullanmak isteyenler için hazırlanan “Yeşil Tarife” hakkında farkındalık yaratmak için faturalarını yeşil olarak tasarlayarak müşterilerine ulaştırıyor.



Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı konusunda gerçekleştirdiği farklı projelerle toplumda bilinç oluşturmayı amaçlayan Limak Enerji, Yeşil Faturalar aracılığıyla da bu konuya dikkat çekecek. Şirket ayrıca faturaların üzerine bilgilendirme mesajı ekleyerek, Yeşil Tarife hakkında müşterilerinin bilgi sahibi olmasını amaçlıyor. Yeşil Tarifeye geçmek isteyen müşterileri için çeşitli kolaylıklar da sunan şirketin online işlem merkezi, çağrı merkezi ve müşteri işlem merkezleri üzerinden Yeşil Tarifeye geçmek için başvuruda bulunmak yeterli olacak.



Konuyla ilgili görüşlerini dile getiren Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, “Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Bakanlığımızın da yaptığı açıklamalarda geçen yıl elektriğimizin yüzde 45'ini, bu senenin ilk 6 ayında ise yüzde 50’sini sadece yenilenebilir kaynaklardan ürettiğimiz görüldü. Bizler de şirket olarak yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı konusunu çok önemsiyor, gerçekleştirdiğimiz farklı projelerde bu konuda toplumumuzda bilinç oluşturmaya çalışıyoruz. Bu anlayışımızın yansıması olarak da şirket aboneliklerimizi Yeşil Tarifeye geçirip, örnek teşkil etmeyi amaçladık. Yeşil Tarife ile elektrik kullanıcıları, tükettikleri elektriğin hangi kaynaktan üretildiğini seçebilecek. Yeşil Tarifeden yararlanmak isteyen müşterilerimiz, taleplerini belirttikleri zaman diliminden bir sonraki aydaki fatura döneminde bu tarifeye geçmiş olacaklar. Bu kullanıcılarımız, hem yerli kaynaklarımızdan enerji temin ederek ülkemizin ekonomisine ciddi katkı sağlayacaklar hem de gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya ve sağlıklı bir çevre bırakmak için farkındalık oluşturacaklar.” dedi.



Limak Enerji’den verimli enerji kullanımına yönelik proje



Limak Enerji, enerji temalı kitapları aracılığıyla da yenilenebilir enerji kaynaklarını ve sağladığı faydayı resimler ve etkinliklerle öğretiyor. Şirket, çocuklara dönük atölyelerde yenilenebilir enerji kaynakları ile çalışan çeşitli gereçler ve oyuncaklar tasarlanmasını sağlıyor. Limak Enerji, bu çalışmaları ile çocuklarda yerli ve yenilenebilir enerji kullanım bilincinin yerleşmesini amaçlarken, ‘Enerjik Dokunuş Projesi’ ile de verimli enerji kullanımı ve tasarruf tüyolarını aileler ile paylaşarak, aile bütçesine katkı sağlamalarına yardımcı oluyor.