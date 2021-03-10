Yenilenebilir enerjiyle 50 bin haneye elektrik

Yıllık ortalama 400 bin ton çöpün işlenerek 50 bin hanenin aylık enerji ihtiyacını karşılayan çevreci tesis sayesinde; 2020 yılında iklim değişikliğine sebep olan 12 milyon metreküp metan gazının atmosfere salınımını da engellendi.

Tesisin hem Balıkesir hem de ülke ekonomisine katkı sağladığını, Türkiye’ye örnek bir çevre projesi olarak nitelendirilen projeler arasında yer aldığını ifade eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “Şu anda 50 bin haneye yetecek elektrik üretiliyor.

Aynı zamanda iklim değişikliğine sebep olan metan gazı enerjiye dönüşüyor. Balıkesir’de çöpü bir sorun olmaktan çıkarıp ekonomik ve ekolojik değere dönüştürdük. Doğaya, toprağa ve insana saygılı çevreci yatırımlarımız bundan sonra da artarak devam edecek” dedi.

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