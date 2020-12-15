Yenilenebilir enerjiye 600 milyon TL destek

Başlangıç olarak 10’un üzerinde belediyeye güneş enerjisi santrali projesi ile ilgili destek veren Vakıf Katılım, otopark, ulaşım, tarım, sağlık hizmetleri ve atık yönetimi konularında beledilerin akıllı şehir çalışmalarına da finansal kaynak sunuyor. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş şunları söyledi: “Ülkemiz yenilenebilir enerji kaynaklarının çeşitliliği ve potansiyeli bakımından oldukça zengin. Bu enerji kaynaklarının doğru ve etkin bir şekilde kullanımı hem çevrenin korunmasına, hem belediyelerimizin ve ülkemizin ekonomik anlamda gelişmesine katkı sağlar. Yenilenebilir enerji alanında 50 belediyeye toplam 600 milyon TL yeşil enerji yatırım desteği yapmayı planlıyoruz. Milli enerji kaynaklarına yaptığımız bu yatırımla 40 bin haneye enerji sağlamış olacağız.”