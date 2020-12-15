MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriYenilenebilir enerjiye 600 milyon TL destek
GeriEkonomi Yenilenebilir enerjiye 600 milyon TL destek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Ekonomi
Haber Giriş: 15.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Yenilenebilir enerjiye 600 milyon TL destek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yenilenebilir enerjiye 600 milyon TL destek
Abone Olgoogle-news

Vakıf Katılım, Türkiye’nin enerji konusundaki cari açığının azalmasına ve belediyelerin ekonomik anlamda daha da güçlenmesine destek olmak amacıyla, güneş enerjisi santralı (GES), rüzgar enerjisi Santralı (RES), jeotermal enerji santralları (JES) ve biyokütle enerji santralları gibi yenilenebilir enerji projelerinde belediyelerle iş ortaklıkları gerçekleştirirken, bir yandan da akıllı şehir projelerini finanse ediyor.

Başlangıç olarak 10’un üzerinde belediyeye güneş enerjisi santrali projesi ile ilgili destek veren Vakıf Katılım, otopark, ulaşım, tarım, sağlık hizmetleri ve atık yönetimi konularında beledilerin akıllı şehir çalışmalarına da finansal kaynak sunuyor. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş şunları söyledi: “Ülkemiz yenilenebilir enerji kaynaklarının çeşitliliği ve potansiyeli bakımından oldukça zengin. Bu enerji kaynaklarının doğru ve etkin bir şekilde kullanımı hem çevrenin korunmasına, hem belediyelerimizin ve ülkemizin ekonomik anlamda gelişmesine katkı sağlar. Yenilenebilir enerji alanında 50 belediyeye toplam 600 milyon TL yeşil enerji yatırım desteği yapmayı planlıyoruz. Milli enerji kaynaklarına yaptığımız bu yatırımla 40 bin haneye enerji sağlamış olacağız.”

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle