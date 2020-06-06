Yenilenebilir enerjinin kurulu güçteki payı 2019'da yüzde 45,2’ye yükseldi

Yenilenebilir enerji kaynaklarının 2018'de yüzde 44,7 olan toplam kurulu güçteki payı, 2019'da yüzde 45,2’ye yükseldi.



Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) "2019 Yılı Elektrik Piyasası Gelişim Raporu"na göre, geçen yıl lisanslı kurulu güç bir önceki yıla oranla yüzde 2,1 artarak 84 bin 957 megavat oldu.



Geçen yıl lisanslı kurulu güçte aslan payı yüzde 30,5 ile doğal gazın olurken, bunu yüzde 24,3 ile barajlı hidroelektrik, yüzde 11,9 ile linyit ve yüzde 10,6 ile de ithal kömür santralleri izledi.



Yenilenebilir enerji kaynaklarının 2018'de yüzde 44,7 olan toplam kurulu güç içerisindeki payı da 2019'da yüzde 45,2’ye yükseldi. Toplam termik kurulu gücün oranı ise 2018'de yüzde 55,3 iken 2019'da yüzde 54,8’e geriledi.



LİSANSLI ÜRETİMDE LİDER HİDROELEKTRİK SANTRALLERİ



Geçen yıl lisanslı elektrik üretim miktarı, bir önceki yıla göre yüzde 0,6 azalarak 294 bin 251 gigavatsaat oldu. Bu üretimde en yüksek payı yüzde 30,2 ile hidroelektrik santralleri aldı. Bunu yüzde 20,5 ile ithal kömür, yüzde 19,2 ile doğal gaz ve 15,9 ile de linyit santralleri takip etti.



Yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam lisanslı elektrik üretimi içerisindeki payı da 2018'de yüzde 30,7 iken 2019'da yüzde 42,1'e çıktı. Toplam termik kurulu gücün oranı ise 2018'de yüzde 69,3 iken, geçen yıl yüzde 57,9'a geriledi.



LİSANSSIZDA YÜZDE 92'LİK PAY GÜNEŞİN



Lisanssız kurulu güç ise geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 18,8 artışla 6 bin 309 megavata yükseldi. Bu miktarın yüzde 92,3’ünü güneş enerjisine dayalı santraller oluşturdu. Bunu, yüzde 5,2 ile doğal gaz ve yüzde 1,2 ile de biyokütle santralleri izledi.



Geçen yıl lisanssız üretim miktarı da 2018'e göre yüzde 19,7 artarak 9 bin 829 gigavatsaate ulaştı. Bu miktarın yüzde 95,9’u güneş enerjisinden elde edildi.



İTHALAT VE İHRACAT AZALDI



Öte yandan, geçen yıl elektrik ithalatı bir önceki yıla göre yüzde 10,3 azalarak 2,2 teravatsaat olarak gerçekleşti. Bu ithalatın yüzde 88,7’si Bulgaristan’dan, yüzde 11,2’si Gürcistan’dan ve yüzde 0,2’si de Yunanistan’dan yapıldı. Aylık bazda en yüksek elektrik ithalatı kasımda, en düşük elektrik ithalatı ise nisanda gerçekleşti.



Elektrik ihracatı ise geçen yıla göre yüzde 9,3 azalarak 2,8 teravatsaat oldu. Bunun yüzde 95,7’lik kısmı Yunanistan'a, kalan yüzde 4,3’lük

kısmı da Bulgaristan ve Gürcistan’a gerçekleştirildi. Aylık bazda en yüksek elektrik ihracatı mayısta, en düşük elektrik ihracatı ise haziranda yapıldı.