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Yenilenebilir enerjide yeni dalga

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#Resmi Gazete#YEKDEM#EPDK
Yenilenebilir enerjide yeni dalga
Neşe Karanfil
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2023 07:00

Güneş, rüzgâr gibi alanlarda yatırımcılara verilen Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) desteğinin kapsamına dalga ve akıntı enerjisinden elektrik üretimi ile denizüstü elektrik üretim tesisleri de alındı.

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Yeni YEKDEM mekanizması ve fiyatları 1 Mayıs itibarıyla devreye girdi.

DENİZÜSTÜ RÜZGÂR DA KAPSAMDA

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla 1 Temmuz 2021 tarihinden 31 Aralık 2030 tarihine kadar işletmeye giren veya girecek yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesisleri için uygulanacak YEKDEM fiyatları yeniden belirlendi. YEKDEM desteği kapsamına ilk kez dalga ve akıntı enerjisinden elektrik üretecek tesisler de dahil edildi. Karara göre rüzgârların dalgalar üzerinde oluşturduğu hareketli salınımdan yararlanarak elektrik üretecek olan yatırımcılar da desteklenecek. Bu sistemde hidroelektrik enerjiden farklı olarak denizlerdeki hareket ve akıntılardaki güç elektriğe çevriliyor.

Şimdiye kadar karada kurulu rüzgâr enerjisi santrallarına YEKDEM desteği verilirken düzenlemeyle off-shore (denizüstü) santralları da destek kapsamına alındı. Yapılan hesaplamalara göre Türkiye’de 75 gigawat gücünde denizüstü rüzgâr enerjisi potansiyeli var. Dünya Bankası’nın raporlarına göre Türkiye’de açık deniz rüzgâr enerjisi potansiyelinin en fazla olduğu bölge, rüzgâr hızlarının saniyede 9 metreye ulaşabildiği Ege Bölgesi’nin kuzeybatısında kalan alanlar.
4T Platformu (Temiz çevre, temiz enerji, temiz tarım, temiz beslenme) Başkanı ve yenilenebilir enerji uzmanı Ali Rıza Öner, sisteme dahil olma şartının yeni düzenlemeyle ilk kez geriye gittiğini ve ve 31 Aralık 2030 tarihine kadar devreye girecek tüm yatırımların destekleneceğini söyledi. Öner, şöyle devam etti:

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Yenilenebilir enerjide yeni dalga

Ali Rıza Öner

OLUMLU DÜZENLEME

“Türk yatırımcı elektrik fiyatlarının yüksek, garanti mekanizmasının uzun, kredi maliyetlerinin düşük olduğu ülkelere açıldı. Bunu gören Enerji Bakanlığı ve EPDK konuyu tekrar masaya yatırarak değişikliğe gitti. Genel anlamda olumlu bir düzenleme."

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#Resmi Gazete#YEKDEM#EPDK

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