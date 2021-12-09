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Yenilenebilir enerjide finansın rolü büyük

#Yenilenebilir Enerji#Finans#Murat Kulaksız
Yenilenebilir enerjide finansın rolü büyük

Sürdürülebilirliğin öncelikli olarak ele alınmaması durumunda küresel sıcaklığın artmaya devam edeceğini belirten Deniz Leasing Murahhas Üyesi Murat Kulaksız, “Finans kuruluşlarının sorumluluk üstlenerek yatırım tercihi olarak sürdürülebilirliği ilke edinmesi hayati önem taşıyor. Zira ekonomik ve doğal yaşamı sürdürülebilir kılmanın yolu, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projelerinin yaygın şekilde uygulanmasından geçiyor” dedi.

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DÜNYA, küresel sıcaklığın 1.5 dereceyle sınırlandırılmasını tartışıyor. Türkiye’nin de imzaladığı birçok uluslararası anlaşmada sürdürülebilirliğin altı çiziliyor. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tarafından açıklanan veriler ışığında, son 70 yılda sera gazı salınımında gözlemlenen artış paralelinde yaklaşık 1.2 derece küresel ısınma yaşandığının hesaplandığını söyleyen Deniz Leasing Murahhas Üyesi Murat Kulaksız, finans kuruluşlarının sürdürülebilirlik alanındaki rolüne dikkat çekerek, “Mevcut trendin sürmesi durumunda, dünyada 1.8 derecelik ısınma kaçınılmaz görünüyor. Önlem alınmaması halinde, 2050’de bu seviyelerin çok daha üzerinde gerçekleşecek sıcaklık artışının, ekonomik yaşamı ve genel olarak ekolojik dengeyi yaşamsal ölçüde tehdit edeceği öngörülüyor. Bu kayıpları en aza indirgemek adına, finans kuruluşlarının sorumluluk üstlenerek yatırım tercihi olarak sürdürülebilirliği ilke edinmesi hayati önem taşıyor. Zira ekonomik ve doğal yaşamı sürdürülebilir kılmanın yolu, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projelerinin yaygın şekilde uygulanmasından geçiyor” diye konuştu.

Yenilenebilir enerjide finansın rolü büyük

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GÜNEŞ ENERJİSİ ÖNEMLİ

2020 verilerine göre, dünya genelinde enerji yatırımlarının yaklaşık yüzde 90’ının yenilenebilir enerjiye yöneldiğini hatırlatan Murat Kulaksız, “Bu yatırımlar içinde; gerek yaygınlığı, gerek kurulum kolaylığı, gerekse son 10 yılda yüzde 80’e varan ölçüde düşen yatırım maliyeti nedeniyle güneş enerjisi yatırımlarının özel bir önemi var. Ülkemizin güneşten elektrik üretim potansiyelinin bu yatırımların yaygınlaştırılmasına alan açtığını da finanse ettiğimiz onlarca projenin verilerinden takip ediyoruz. Yanı sıra özellikle enerji verimliliği, hidrojen, karbon yakalama ve elektrikli araçların yaygın kullanımı için de proje finansmanı ihtiyacı doğacağını öngörüyor; bu alana yönelik uzun vadeli ve nispeten düşük maliyetli kaynak temini için çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘SONUÇLAR BİLANÇOYA YANSIDI’

YENİLENEBİLİR enerji yatırımları konusunda pozitif ayrımcılık uygulamalarının sonuçlarının bilançolarına yansıdığını belirten Deniz Leasing Murahhas Üyesi Murat Kulaksız, şöyle konuştu: “Ağırlıklı kısmı güneş enerjisi ve Çatı GES projeleri olmak üzere bioenerji, rüzgar ve diğer yenilenebilir enerji projelerinin leasing sektöründeki payı yüzde 6 iken, bilançomuzdaki payı yüzde 15 seviyelerinde seyrediyor. İlave olarak filo kiralama faaliyetlerimizi yürüttüğümüz DenizFilo markasıyla da ilk elektrikli araç kiralama operasyonuna imza atmış bulunuyoruz. Önümüzdeki dönemde sürdürülebilirlik odaklı projelerin bilançomuzdaki ağırlığını artırmayı hedefliyoruz. Başta, Çatı GES olmak üzere yenilenebilir enerji projelerinin finansmanı, kendi portföyümüz dahil mevcut GES tesislerinin DC güç artışları – renovasyonları ve enerji verimliliği projelerinin finanse edilmesini odağımıza alarak çalışmaya devam edeceğiz.”

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#Yenilenebilir Enerji#Finans#Murat Kulaksız

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