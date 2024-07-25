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Yenilebilir enerjide çipler yerli olacak

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#Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu#TÜBİTAK#Mehmet Fatih Kacır
Yenilebilir enerjide çipler yerli olacak
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2024 07:00

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, gelecek dönemde temeli atılacak çip üretim tesisiyle yeni teknolojiye geçiş yapılacağını belirterek, “Başta elektrikli araçlar olmak üzere, yenilenebilir enerji sistemlerinin ihtiyaç duyduğu tüm çipleri ve beyaz eşya gibi sektörlerde kullanılan hassas sensörleri yerli ve milli olarak üreteceğiz” dedi.

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Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) 61. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni, dün TÜBİTAK Başkanlık Binası Feza Gürsey Toplantı Salonu’nda yapıldı.

ELEKTRİKLİ ARAÇ VURGUSU

Etkinlikte konuşan Kacır, ekonomik ve teknolojik bağımsızlığın tesisi için kritik ve stratejik olarak addedilen bu kazanımların yanında TÜBİTAK’ın bilim, inovasyon ve araştırma ekosistemin unsurlarını harekete geçirmeye devam ettiğini belirterek, “Temelini inşallah önümüzdeki dönemde atacağımız yeni çip üretim tesisimizle çip tasarım ve üretiminde önce 110 nanometre, ardından da 65 nanometre teknolojisine geçiş yapacağız. Başta elektrikli araçlar olmak üzere, yenilenebilir enerji sistemlerinin ihtiyaç duyduğu tüm çipleri ve beyaz eşya gibi sektörlerde kullanılan hassas sensörleri yerli ve milli olarak üreteceğiz.” ifadesini kullandı.

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Sanayi Ar-Ge desteği kapsamında son 1 yılda 3 bin 654 projeye 4.2 milyar lira destek verdiklerini açıklayan Kacır, Türkiye Yeşil Sanayi Projesi’yle 175 milyon dolarlık bir finansmanı sanayicilerin yeşil dönüşüm odaklı, Ar-Ge ve teknoloji odaklı projelerine tahsis ettiklerin aktardı.

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#Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu#TÜBİTAK#Mehmet Fatih Kacır

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