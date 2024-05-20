Yeniköy’de katma değerli üretim

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Fabrika gezisi kapsamında bir sunum yapan Ford Otosan Lideri Güven Özyurt, şu bilgileri verdi: “Yeniköy, Ford Otosan’ın ve Türkiye’deki otomotiv ekosisteminin rekabet gücünü artırıyor, ihracat potansiyelini yükseltiyor, yeni istihdam yaratıyor. Fabrika, doğrudan 3500’den fazla kişiye istihdam yarattı. Ford Otosan bu istikrarlı büyümesi ile ekosistemini ve Türkiye ekonomisini güçlendiriyor. Ford Otosan’ın her 1 TL’lik üretimi Türkiye üretimini 2.6 TL artırıyor. Ford Otosan’ın Türkiye GSYH’ına yaptığı 1 TL’lik katkı ise, Türkiye GSYH’ına 3.3 TL olarak geri dönüyor/yansıyor. Fabrika, yıllık 245 bin araç üretim kapasitesine sahip. Planlanan yatırımlar tamamlandığında bu kapasite yıllık 405 bine yükselecek. Ford Otosan’ın toplam yıllık üretim kapasitesi ise 900 binin üzerine çıkacak. Yeniköy fabrikasında batarya montaj tesisi inşaatına başlandı. Bittiğinde, Gölcük fabrikasındaki 150 bin batarya montaj kapasitesine ilaveten Yeniköy ile birlikte toplam kapasite 300 binin üzerine çıkacak.”