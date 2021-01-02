Yenikapı’ya taksici akını

Sürücüler kilometrelerce uzayan kuyruk oluşturdu. Ayar işlemleri için sabah erken saatten itibaren kuyruğa giren sürücülerin oluşturduğu kuyruk havadan da görüntülendi. Yenikapı Etkinlik Alanı’nın taksimetre ayarlama için tek nokta olarak belirlenmesi ise taksicilerin tepkisini çekti. Taksimetre ayarlarının ayarlama işlemleri yarın da devam edecek.

SAAT 4’TE GELDİM

Taksi şoförlerinden Ahmet Diker, saatlerdir beklediğini söyleyerek, “Buradaki yoğunluğun tek sebebi Anadolu yakası araçlarının, Avrupa yakasına gelmesi. Başka hiç bir sebebi yoktur. Bu kalabalığın tek etkeni o. Orada Maltepe meydanında da bu taksilere böyle bir yer ayarlasalardı bu yoğunluk asla olmazdı. Daha öncesinde böyle değildi zaten burası. Gidiyorduk, ofislerinin orada sıraya giriyorduk. Taksimetre ayarlarımızı yaptırıp çıkıyorduk biz. Başka hiç bir şey yok. Ben saat 04.00’ten beri buradayım. Sabaha kadar donduk burada” dedi.

ÇOK ACİL OLDU

Bu yıl geçilen uygulamanın kendilerine kolaylık sağlayacağını anlatan mesajlardaki gibi olmadığını söyleyen Süleyman Toyrak ise, “Biraz önce geldim ama duraktaki arkadaşlar geceden geldiler. Mağdur oldular burada. Su içemedi, çay içemedi, yemek yiyemedi. İyi bir organizasyon olmadı. Gelişigüzel, çok acil, ivedi oldu. Gelen zammın da zaten bir kıymeti olmadı. İki günümüz bir ayar ücretine gitmiş oldu. Eski düzen bence daha iyiydi. Anadolu yakasını buraya niye getirdiler. Bu insanlara yazık, köprü parası verecekler, yakıt yakacaklar, gelip burada saatlerce günü ölecek” ifadelerini kullandı.