Yenidoğan ve Mevlana’ya 16 milyon liralık yatırım

Talas Belediyesi tarafından tamamlanan ve yapımı devam eden yatırımları görsel brifinglerle tanıttıklarını ifade eden Başkan Yalçın, 20’den fazla noktada iş yaptıklarını kaydederek, “Yenidoğan ve Mevlana Mahallelerinde Çimenli Caddesi yenileme çalışması başta olmak üzere park, ağaçlandırma, yeşil yol, bisiklet yolu, Kur’an kursu, Aile Sağlığı Merkezi, yol yapımı, kilitli parke ve çevre düzenlemesi gibi birçok konuda önemli işlere imza atıyoruz. Şu anda 20’den fazla noktada çalışmamız sürüyor.

Devam eden ve tamamlanan tüm bu çalışmaların yatırım tutarı ise 16 milyon lirayı buluyor” dedi. Yaz boyu hız kesmeden çalışmaya devam edeceklerine dikkat çeken Başkan Yalçın, hizmet ve yatırımları planlarken vatandaşların direk yararlanacağı hayatı kolaylaştıracak işlere öncelik verdiklerine vurgu yaptı. 2021 yılını ‘Yatırımlar Yılı’ ilan ettiklerini de hatırlatan Başkan Yalçın, ayrıca Ali Dağı Füniküler Hattı, Zincidere Göleti Mesire Alanı, Millet Bahçesi ve Mevlana Mahallesi Anayurt Meydanı gibi önemli projelerde ihale aşamasına geldiklerini de sözlerine ekledi.

Borsada kolay işlem ve düşük komisyon için tıklayın