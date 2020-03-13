Yeniden ‘Yeşil Bursa’

Çevre altyapısını kurmuş, üretim ve hizmet faaliyetlerinde çevreci yaklaşım sergileyen ve duyarlılık gösteren sanayi tesislerini ödüllendirdiğimiz yarışma ile amacımız artan çevre yan etkilerinin sanayiciler tarafından anlaşılması, sanayiciler tarafından da çevre duyarlılığın daha fazla sahiplenilmesi oldu. Çevreye yapılan her türlü yatırım bizlere, çocuklarımıza, bizden sonra geleceklere değer vaat ediyor. Bu sebeple de bu bilinci artırmak, sanayicinin bunu sahiplenmesini özendirebilmek için elimizden geleni yapıyoruz.

Çevre sorunlarına karşı her geçen gün daha da artan bir hassasiyet var. Bugün gelinen noktada çevreyle ilgili yatırımlar maliyet olmaktan çıkmış, bir gereklilik haline gelmiştir. Çevre kanunlarının fabrikalarda uygulanması gerektiğinin anlaşılması en azından bir farkındalık yaratacaktır. Türkiye’nin sanayide büyümesi, çevreye verdiği önemle de doğru orantılıdır. Bununla beraber çevre koruma yatırımlarının sanayiciye sadece artı bir maliyet olduğu önyargısını yıkmamız lazım ve çevre yatırımlarına kamu teşvikleri ile denetlenmesi de uygulanması gerekir. Bunu başarabilmemiz için sanayi ve kamu bu tür yarışmalarla veya her türlü platformda bir araya gelerek sinerji oluşturmalıdır.

Vazgeçilmez bir büyüme içerisinde olan sanayi bölgeleri, artık yaşam alanlarının içinde kalmaktadır. Bursa OSB gibi şehrin içerisinde kalan OSB’lerde, diğer OSB’lere kıyasla çok daha duyarlı olunması gerekiyor. Bursa OSB, Türkiye’deki en çevreci OSB’lerden biridir. Çok yüksek teknolojiye sahip bir arıtma tesisi bulunuyor. Başka OSB’lerin kirlettiği suyu dereden alıp kullanılabilir hale getiriyoruz. Ancak bu çevreciliğin bir bedeli var. Diğer OSB’ler daha az hassasiyet gösterdiğinden firmalarımıza üretim maliyetleri konusunda rakip olabiliyorlar. Dolayısıyla bu bilinci geliştirmek, otoriteye taşımak ve dezavantajı da yukarıda kaliteye eşitleyip ortadan kaldırmamız lazım.

Çevre kirliliğine sanayinin neden olduğu algısını tersine çevirmek, temiz sanayinin mümkün olduğunu göstermek, alınması gereken önlemlerin sanayiciler tarafından her geçen gün hassasiyetle üzerinde durulduğunun halkımız tarafından bilinmesi gerekmektedir. Biz bu yarışma ile sanayicinin çevreye duyarlı olduğunu halka anlatmaya, farkındalık yaratmaya çalışırken yarışmamızdaki gibi çevre duyarlılıklarını ve yatırımlarını ileriye taşıyan başarı örneklerini paylaşırken, teşvikler ve çevre duyarlılığının tüm OSB’lerde bizdeki gibi olması için denetimleri de kamudan bekliyoruz. Biz STK’lar farkındalık yaratırız ama çevre aslında bir otoritenin kontrolünde olması gereken bir sistemdir.

Bursa OSB’yi temiz sanayinin de öncüsü yapma ve ‘Yeniden Yeşil Bursa’ amacıyla çıktığımız yolda, yarışmamızın tüm Türkiye’ye örnek olması arzusuyla, kentimizdeki ve ülkemizdeki tüm sanayicilerimize ‘Çevreci Üretim ve Temiz Gelecek’ diliyorum.