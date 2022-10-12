Yeniden değerleme için enflasyon bekleniyor

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Ekim ayı Yİ-ÜFE aynen kalsa bile yeniden değerleme oranı yüzde 121.08 olacak. Yüzde 1’lik artışta oran yüzde 121.3, yüzde 3 olursa yüzde 121.8 olacak. Yasaya göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde (MTV) yeniden değerleme oranını yüzde 50 indirme yetkisi bulunuyor.

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2023 yılında pasaporttan, ehliyet ve kimlik harcına, Motorlu Taşıtlar Vergisi’nden trafik cezalarına kadar birçok kalemde yaşanacak artış oranı 3 Kasım tarihinde açıklanacak olan enflasyon ile belli olacak. Kasım ayında ekim ayı itibarıyla 12 aylık Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) artışı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanıyor. Yeniden değerleme oranı olarak kabul edilen bu oran daha sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ilan ediliyor. Yasaya göre cumhurbaşkanının MTV için farklı oran uygulama yetkisi bulunuyor. 2019 ve 2020 yıllarında yeniden değerleme MTV için indirimli uygulanmıştı. 2019 yılı oranı yüzde 23.73 olarak kesinleşmiş oran yüzde 15.9, 2020 yılı için de yeniden değerleme yüzde 22.58 olarak resmileşmiş, MTV yüzde 12 olarak uygulanmıştı. 2022 yılı için de oran yüzde 36.2 olarak kesinleşmiş, oran yüzde 25’e indirilmişti.

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MTV NE OLACAK?

2022 yılında 1.300 silindir hacminin altında 1-3 yaş aralığındaki bir otomobilin vergisi bin 313 lira. Eğer ekim ayında enflasyon hiç artmasa bile yeniden değerleme oranı yüzde 121.08 olacak. Bu durumda aynı otomobilin vergisi 2 bin 901 liraya çıkacak. Aynı otomobil 4-6 yaş aralığında ise 2022 yılı vergisi 916 lira. Yüzde 121.08’lik artışla vergisi gelecek yıl 2 bin 24 liraya yükselecek. 7-11 yaş aralığında ise bu yıl vergi 512 lira. Gelecek yıl ise bin 131 liraya çıkacak. 1.301-1600 silindir hacmindeki 1-3 yaş aralığındaki bir otomobilin vergisi bu yıl 2 bin 287 lira. Eğer yeniden değerleme oranı aynı kalırsa vergi gelecek yıl 5 bin 54 liraya çıkacak. Aynı silindir hacmindeki 4-6 yaş grubunun vergisi bin 715 lira. Yüzde 121.08’lik yeniden değerleme oranıyla vergi 3 bin 790 lira olacak.

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TRAFİK VE PASAPORTLAR

Trafik cezalarında ise yeniden değerleme hangi oranda çıkarsa uygulanmak zorunda. Yine ÜFE’nin hiç artmadığı durumda ortaya çıkacak yüzde 121.08’lik yeniden değerleme oranı dikkate alındığında 427 lira olan kırmızı ışıkta geçmenin cezası 944 liraya yükselecek. Hız sınırının yüzde 30’dan fazla aşılması halinde 888 lira olan ceza tutarı da bin 962 liraya yükselecek. 1 yıllık pasaport harç bedeli 452.30 lira. Yeniden değerleme oranındaki artışla harç 999.6 liraya yükselecek. Defter bedeli ise bu yıl için 225 lira iken 497.25 lira olacak. Bu durumda 1 yıllık harç ve defter bedelinin toplamı bin 496.85 liraya gelecek. Yeniden değerleme oranı yurtdışından telefon getirmek isteyenleri de ilgilendiriyor. Telefon harcı yeniden değerleme oranında artıyor. Bu yıl harç 2 bin 732 lira. Eğer yeniden değerleme oranı en iyimser tahminle yüzde 121.08 artarsa harç tutarı 6 bin 37 lira olacak.

NE OLABİLİR?

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Vergi Uzmanı Ozan Bingöl ÜFE’nin alternatiflerine göre hesaplama yaptı. YÜ-ÜFE eğer yüzde 2 düşerse yeniden değerleme yüzde 120.6, yüzde 1 düşerse yüzde 120.84, eğer aynı kalırsa yani hiç artış olmazsa yüzde 121.08, ÜFE yüzde 1 artarsa yüzde 121.31, yüzde 2 artarsa yüzde 121.55, yüzde 3 artarsa yüzde 121.79, yüzde 4 artarsa yüzde 122.03 ve 5 artarsa da yüzde 122.26 olacak.