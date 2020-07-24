Yeniden başlayan düğünler onlarca sektörü hareketlendirdi... Düğün bereketi

Düğünlerin tekrar başlaması, sadece düğün sektörünü değil, konut, mobilya, beyaz eşya, kuyum gibi Türkiye’nin en önemli sektörlerini de canlandırdı. Yetkililerin düğünlerin tekrar yapılabileceğini açıklaması ile birlikte, başta düğün mekanları olmak üzere sektördeki tüm firmalarda boş gün bulmak zorlaştı. Çiftler ekim ayına kadar mekanlarda yer bulamıyor. Firmalar kasım rezervasyonlarını şimdiden doldurmaya başladı bile. 120 milyar TL’lik büyüklüğe ulaşan düğün sektörü, pandemi nedeniyle durgunluk yaşayan onlarca sektöre de nefes aldırdı.

35 MİLYARLIK KONUT

Düşük faizli konut kredileri ve düğün sezonunun başlaması, pandemi sonrasında inşaat ve konut sektörünü yeniden canlandırdı. Her yıl yaklaşık 550-600 bin çift evleniyor ve 110 bin çift konut satın alıyor. Düğün.com’ın paylaştığı bilgilere göre evlenecek çiftler sektöre 35 milyar TL’lik katkı sağlıyor. Düğünler sayesinde, pandemi döneminde oluşan açığı hızla kapatan bir diğer sektör de beyaz eşya sektörü oldu. Çiftler evlerini kurabilmek için yılda 2.5 milyon adet beyaz eşya alıyor. Yurt içi beyaz eşya satışlarının yaklaşık yüzde 40’ı evlenecek çiftlere yapılıyor.

MOBİLYA İVME KAZANDI

Düğün sezonunun açılması ile evlenecek çiftler mobilya alışverişine başladı. Pandemi nedeniyle kayıplarını telafi etmeye çalışan mobilya sektörü, düğünler sayesinde yüzde 60-70 oranında canlılık kazandı. Sektördeki satışların yıl sonuna kadar 60 milyar liralık hacme ulaşması bekleniyor. Mobilya üreticileri, evlenecek çiftlerden gelen talebe yetişebilmek için yaklaşık 2 aydır tam kapasiteyle çalışıyorlar. Bir çiftin mobilya harcaması ortalama 30-40 binlere ulaşıyor.

DAVETLİ KATKISI 25 MİLYAR TL

Pandemi nedeniyle düğün sezonunun geç açılması, birçok kuyum atölyesini iş yapamaz hale getirmişti. Buna altın fiyatlarındaki yükseliş de eklenince, düğün sezonunun yeniden açılması kuyum sektörüne ilaç gibi geldi. Özellikle yaz aylarında kuyum sektörü, satışlarının yarısını düğünlerden elde ediyor. Çiftlerin evlilik kararı almasıyla başlayan kuyum alışverişlerinin yanı sıra düğüne gelecek davetliler de sektörü ciddi şekilde canlandırıyor. Sadece davetlilerin kuyum sektörüne katkısı 25 milyar TL’yi buluyor.

BALAYI VİLLALARI TERCİH EDİLİYOR

Pandemiden en çok etkilenen sektörlerin başında turizm geldi. Yaşanan süreç, yeni evlilerin balayı alışkanlıklarını da değiştirdi. Çiftler kalabalık oteller yerine, daha sakin ve sosyal mesafeyi koruyacakları balayı villalarını tercih ediyor. Google’da ‘balayı villaları’ anahtar kelimesinin aranması geçen yıla göre yüzde yüz artış göstererek, ayda 15 bine çıktı. Konut, mobilya, beyaz eşya, turizm, kuyum sektörünün yanı sıra yeme-içme, ev tekstili, züccaciye, hazır giyim, güzellik gibi onlarca sektör, düğünlerin başlamasıyla kayıplarını telafi ediyor.