Yeni yılda eve koştular

Türkiye genelinde konut satışları ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 55.8 oranında artarak 113 bin 615 oldu. Yılın ilk ayında konut satışı 70-90 bin bandında olurken bu yıl ilk kez 100 bin aşıldı ve tüm zamanların en iyi ocak ayı satışı gerçekleşti. Ocak ayı satışlarında konut kredi faizlerindeki düşüş etkisini gösterdi. Yüzde 0.79’a kadar düşen faizle bekleyen alıcı harekete geçti. 2020 Ocak ayında kredili konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 546.1 oranında artış göstererek 42 bin 237 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 37.2 olarak gerçekleşti. Peşin ya da senet gibi diğer satış türleri sonucunda ise 71 bin 378 konut el değiştirdi.



İKİNCİ EL TERCİH EDİLİYOR



Ocak ayında hem sıfır konut hem de 2. el konut satışı artsa da vatandaşın tercihi ağırlıklı olarak 2. el oldu. Sıfır konut satışı ocakta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16.1artarak 36 bin 40 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 31.7 oldu. İkinci el ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 85.2 artış göstererek 77 bin 575 oldu. Geçen ay yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23.3 artarak 3 bin 907 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Ocak 2020’de ilk sırayı 1. 875 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 762 konut satışı ile Antalya, 235 konut satışı ile Ankara, 163 konut satışı ile Bursa ve 128 konut satışı ile Yalova izledi.Ocak ayında Irak vatandaşları Türkiye’den 739 konut satın aldı. Irak’ı sırasıyla, 678 konut ile İran, 254 konut ile Rusya Federasyonu, 204 konut ile Afganistan ve 142 konut ile Yemen izledi.

REKOR BAŞLANGIÇ OLUMLU SİNYAL

Konut satış rakamlarını değerlendiren İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, “Konut satış adedi yüz bin bandını aşarak 113.6 bin adetlik rakamla, 2020 için çok olumlu sinyaller verdi. Aylık bazda yüzde 79’a gerileyen konut kredisi faiz oranlarının etkisi ipotekli satışlarda da kendini gösterdi ve söz konusu kalemdeki satışlar, yılın ilk ayında 42.2 bin adet olarak gerçekleşerek 50 bin adetlik hedefe doğru büyük bir hamle yaptı. Ekonomideki düzelme algısının yüksek olduğunu teyit eden bu satış rakamların, ilk el satışlardaki etkisi şimdilik sınırlı oldu. Geçen yılın aynı ayına göre sadece yüzde 16 artış göstererek 36 bin adet olan ilk el satış rakamının, yılın ilk yarısında toplam satışlar içindeki payını daha da artırmasını bekliyoruz. Bu beklentimizin gerçekleşmesi için kamu bankalarında başlayan faiz indiriminin özel bankalara da yayılacak olması gerektiğinin altını bir kez daha çiziyoruz” diye konuştu.