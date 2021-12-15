Yeni yıla ‘süslü’ hazırlık

Haberin Devamı

YILBAŞI yaklaşırken market raflarını yılbaşı ağaçları ve süsleri doldurmaya başladı. Ağacını süslemek isteyen veya yeni bir ağaç almak isteyenler başta alışveriş merkezleri olmak üzere, zincir marketler ve ticaret merkezlerine yöneldi. Biz de hem marketleri hem de toptancıları gezdik. Son duruma yakından şahit olduk. Gezdiğimiz birçok yerde yılbaşı için satışa sunulan süsler tükenmek üzereydi. İlgi önceki yıllara göre düşük olsa da esnaf bu yıl getirdikleri ürünlerin satılmasından memnun. Fiyatlar geçen yıla göre yüksek seyrettiği için daha az ürün getirdiğini söyleyen toptancılar, “Ne olursa olsun yılbaşının yaklaşması tüketicide heyecan yarattı. Kötü günleri geride bırakmak isteyen vatandaşlar evlerinde daha güzel ve eğlenceli bir ortam yaratmak için yılbaşı ağaçları, ışıklandırmalar ve süsler aldı” diye konuştu.

Bu sene yılbaşı ağaçlarının en küçüğü 50 liradan başlarken, 1000 liraya kadar çıkıyor. Oteller ve AVM’ler için uygun olan devasa yılbaşı ağaçlarının fiyatı da 10 bin liraya kadar ulaşıyor. Ağaçları süslemek ise bu sene küresel tedarik sıkıntıları ve artan fiyatlar nedeniyle biraz zor. Yılbaşı ağaçlarının vazgeçilmez süslerinden olan renkli topların en uygun fiyatlısı 10 liradan başlıyor, 500 liraya kadar ulaşıyor.

Haberin Devamı

AZ GELDİ ÇABUK BİTTİ

Yılbaşı ağaçlarında sorun yok ancak bu yıl Türkiye’ye gelen süs çeşidi oldukça sınırlı. İstanbul’daki toptancıların merkezi İSTOÇ’da süs mağazası bulunan Şenol Şen, “Tedarik ve fiyatlardan ötürü bu sene eskisi kadar süs getiremedik. Geçtiğimiz yıllarda 50-60 çeşit süs bulunurken, bu yılki süs çeşidi 10’u geçmiyor. Şu anda bizde renkli toplardan, ahşap süslere ve diğer plastik süslere kadar çok az stok kaldı. Yani toptancı tarafında ürün az geldi çabuk bitti. Fiyatlar ise geçen yıla göre 2 kattan fazla arttı. Örneğin geçen sene 2.5 liraya satılan bir top paketinin fiyatı bu yıl 10 lira. Kalitesi ise geçen yıllara göre düşük” dedi.

AVM VE OTELLERDEN TALEP ÇOK

Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle AVM ve otellerin kısmen açık olduğunu hatırlatan İbrahim Pala da, bu yıl özellikle AVM, otel veya büyük etkinlik alanlarının açık olmasının satışları olumlu anlamda etkildiğini söyledi. 50 liradan 10 bin liraya kadar yılbaşı ağacı olduğunu söyleyen Pala, “En çok tercih edilen ağaçlar 2-3 metre boyutlarındaki yılbaşı ağaçları. Bunlar fiyatları da 400 liradan başlıyor 800 liraya kadar çıkabiliyor. Ağaçların başlangıç fiyatı ise 50 lira. Süsler de 10 liradan 500 liraya kadar çıkıyor” ifadelerini kullandı.

AĞAÇ KURMANIN BEDELİ 500 LİRA

Haberin Devamı

YILBAŞI ağaçları ve süsleri zincir marketlerinin raflarını da doldurmaya başladı. Zincir marketlerdeki yılbaşı ağaçlarının fiyatları 50 liradan başlıyor, 600 liraya kadar çıkıyor. 50 liralık ağaçların boyutu 50 cm iken, en çok tercih edilen ağaçlar, 400 lira fiyatla satışa sunulan 2 metre boyundaki ağaçlar olarak dikkat çekiyor. Zincir marketlerde en uygun fiyatlı yılbaşı süsleri 25 lira olarak göze çarpıyor. Bu süsleri sırasıyla, 30 lira, 60 lira, 100 lira ve 200 liralık süsler takip ediyor. Öte yandan, stok sıkıntıları marketleri de etkilemiş durumda. Marketlerdeki yılbaşı ağaç süslerinin çeşidi 10’u geçmiyor. Süsleriyle beraber orta boy bir yılbaşı ağacı kurmanın bu yılki bedeli ise 500 lira.