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Yeni yıl paketi için yoğun çalışma

#TBMM#Yeni Yıl#Kur Garantili Mevduat Sistemi
Yeni yıl paketi için yoğun çalışma

İktidar partisi, yeni yılın ilk günlerinde, içinde ekonomik kararlara ilişkin yasal altyapının da oluştuğu önemli bir düzenlemeyi TBMM’ye sevk edecek. Yılbaşı haftası olmasına karşın, içinde kur garantili mevduat sisteminin yasal altyapısının da bulunduğu paket için yoğun şekilde çalışma yürütülüyor. Doğalgaza kademeli fiyat tarifesi gibi bazı düzenlemeler de hızla gündeme getirilecek.

 

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Edinilen bilgiye göre, TBMM tatile girmeden önce başlayan çalışmalar, AK Parti yöneticilerinin “4 Ocak’ta vereceğiz” dediği teklifin içine konulacak. Bunlardan en önemlisi, kur garantili mevduat sisteminin nasıl işleyeceği ve yasal sorumlarının kimler olacağına ilişkin düzenleme olacak. Bu konuda, bütçe görüşmeleri sırasında ilginç bir tartışma yapıldığı, ancak daha sonra zorunlu olarak yeni yıla bırakıldığı öğrenildi.

ÖNERGE TARTIŞILDI AMA

Bu uygulamanın açıklandığı 20 Aralık 2021 tarihinde, TBMM’de bütçe görüşmeleri sürerken, bir önerge hazırlanarak, Merkez Bankası ve Hazine’nin yetkilendirilmesi planlandı. Yetkilendirme maddesinde, uygulamanın tarihi de 20 Aralık olarak belirlendi. Ancak yasama tekniği açısından yaratacağı sıkıntılar değerlendirilerek, bu hükmün, 4 Ocak 2022 tarihindeki pakete ertelenmesine karar verildi. Bazı parti yöneticileri ise Merkez Bankası yasasının yasal düzenleme olmadan bunu yapabilmesine olanak yarattığını iddia etti. Tartışmalardan sonra düzenleme, tatil sonrasına kaldı.

KUR SİSTEMİNE ALTYAPI

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AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da bütçenin son günü, dövize endeksli TL mevduat (DEM) hesaplarında kur koruma farkını ödemek amacıyla yasa değişikliği yapılacağını açıkladı. AK Parti İstanbul Milletvekili Vedat Demiröz, Meclis’te konuyla ilgili yasa teklifi üzerinde kendisinin çalıştığını duyurdu. Parti yöneticileri, muhalefetin eleştirilerine hak vererek, ödeme kaynağı ve sistemin işleyişiyle ilgili olarak bütçeden kaynak aktarılması gerektiğini kabul ettiler.

KADEMELİ FİYAT

Doğalgaza kademeli fiyat uygulamasında ise farklı sistem tartışılıyor. Daha önce kamuoyuna açıklanan doğalgazda kademeli ücret, elektrikten farklı uygulanacak. Buna göre, sıcak bölgelerdeki tüketim oranlarındaki farklılık nedeniyle, bölgesel kademelendirme değerlendiriliyor. Parti yöneticileri, “Örneğin Antalya ile Erzurum’un tükettiği doğalgaz aynı değil. Bu konuda Enerji Bakanlığı, doğalgaz dağıtım şirketleri çalışma yapıyor. Büyük ihtimal her bölge veya her il ayrı bir kademelendirmeye tabi olacak. Antalya için ayrı kademelendirme, doğu bölgeleri veya soğuk yerler için ayrı kademelendirme olacak” dediler.

 

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#TBMM#Yeni Yıl#Kur Garantili Mevduat Sistemi

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