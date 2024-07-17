Yeni vergi paketi TBMM’de... 3.7 milyon emekliyi etkileyen karar

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EN düşük emekli aylığı 10 bin liradan 12 bin 500 liraya çıkıyor. Vergi paketiyle yurtdışı çıkış harcı 500 liraya yükselirken artık sadece cezalar için uzlaşma yapılabilecek.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler dün TBMM’ye sunulan vergi paketi ile ilgili bilgi verirken, en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya yükseltilmesi halinde bu düzenlemeden 3 milyon 703 bin 788 kişinin yararlanacağını söyledi. Güler, düzenlemenin maliyetinin de bu 6 aylık dönemde 33 milyar 200 milyon lira olduğunu kaydetti. Güler, 12 bin 500 liralık düzenlemenin hesaplara ne zaman yatırılacağına yönelik bir soruya ise, “Önce komisyon sonra Genel Kurul’dan geçecek. Kanunlaştıktan sonra da yürütme maddesi herhangi bir mağduriyet oluşturmayacak şekilde bu aydan itibaren olacak şekilde düzenlenecek” yanıtını verdi.

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SEYYANEN ZAM DEĞİL

“Emeklilere yapılan zam seyyanen mi, iyileştirme mi?” sorusunu Güler şöyle yanıtladı: “Yapılan şey, 10 bin TL’nin altında alan emeklilerimizin maaşının Hazine ve Maliye Bakanlığımızın bütçe desteği ile 12 bin 500 liraya tamamlanmasıdır. Herhangi bir şekilde seyyanen zam gibi bir durum söz konusu değildir. Biz bütün emeklilerimize bu ay içerisinde enflasyon rakamları noktasında oran neyse, enflasyona ezdirmemek adına bu zamları yaptık. Şu anda yansımış durumda” ifadelerini kullandı. Kök maaşların değişip değişmediğine ilişkin de Güler, “Hayır değişmiyor. Eski uygulama nasılsa aynı. Eski uygulama 10 bin liraya nasıl tamamlanıyorsa şimdi de 12 bin 500 liraya tamamlanıyor. Yeni bir şey inşa etmiyoruz. Aynı uygulamayı devam ettiriyoruz” dedi.

5 PUANLIK PRİM TEŞVİKİ KALDIRILIYOR

Güler, yasa teklifiyle kısa vadeli sigorta kolları prim oranının yüzde 2’den yüzde 2.25’e çıkarıldığını söyledi. Güler, sosyal güvenlik mevzuatında düzenleme yaparak 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı sayılanlardan, ilk defa yaşlılık veya emekli aylığı bağlananların, aynı işyerinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya devam etmeleri halinde işverene sağlanan 5 puanlık sosyal güvenlik destek priminin Hazine tarafından ödenmesine ilişkin uygulamayı sonlandırdıklarını belirtti. Söz konusu düzenleme, EYT’lilerin aynı işyerinde işlerine devam etmesini sağlamayı hedeflemek için geçen yıl getirilmişti.

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KAYITDIŞI ÇALIŞTIRANA CEZA

Kayıt dışı çalışılması durumunda kesilecek cezaların artırımlı uygulanmasını öngördüklerini ifade eden Güler, “Kayıt dışı faaliyette bulunan, bir başka anlatımla vergi dairesinin bilgisi dışında çalışanlara kesilecek vergi ziyaı cezası, verginin 1 katı olarak kesilecek cezalarda 1.5 kat, verginin 3 katı olarak kesilecek cezalarda 4.5 kat olarak uygulanacak” dedi.

PAKETLE NELER GELİYOR

Kamuoyunun gündeminde uzun bir süredir tartışılan vergi paketi 53 maddelik bir yasa teklifi olarak TBMM’ye sunuldu. Pakette şu düzenlemeler var:

YURTDIŞI HARCI 500 LİRA

Vergi paketinin en tartışmalı maddelerinden biri olan yurtdışı çıkış harcı yasa teklifi ile 500 liraya çıkarılıyor. Yurtdışı çıkış harcı şu anda 150 lira olarak uygulanıyor. Bu tutar her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak.

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DOKTORA KAFEYE HASILAT TESPİTİ

Yasa teklifiyle doktorlar, diş hekimleri gibi serbest meslek kazancı ve restoran, kafe gibi ticari kazanç yönünden gelir vergisi mükelleflerinin yılın belirli zamanlarında hasılatlarının tespit edilmesi, tespit edilen hasılat ile beyanları arasında yüzde 20’yi aşan oranda uyumsuzluk olanların izaha davet edilmesi yönünde bir düzenleme yapılıyor. Ticari veya mesleki faaliyetleri nedeniyle mükellef olanlara yönelik, günlük hasılat tutarlarını tespit etmek amacıyla bir ayda üçten, bir takvim yılında on ikiden az olmamak kaydıyla yoklama yapılabilecek. Yoklamalar sonucu tespit edilen günlük hasılat tutarları ortalamasından hareketle aylık hasılat tutarı hesaplanacak. Bu şekilde tespit edilen aylık hasılat tutarlarının toplamı, tespit yapılan ay sayısına bölünerek aylık ortalama hasılat tutarı belirlenecek. Aylık ortalama hasılat tutarı, faaliyette bulunulan ay sayısı ile çarpılarak mükelleflerin ilgili takvim yılı hasılatları tespit edilecek.

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ASGARİ KURUMLAR VERGİSİ GELİYOR

Teklifle yurtiçi asgari kurumlar vergisi geliyor. Kurumlar vergisi mükelleflerinin ödeyecekleri Kurumlar Vergisi’nin indirim ve istisnalar düşülmeden önceki kurum kazancının yüzde 10’undan aşağı olmaması yönünde düzenleme yapılıyor. Ayrıca çok uluslu şirketler için de küresel asgari kurumlar vergisi getiriliyor. Asgari kurumlar vergisi oranı yüzde 15 olarak teklifte yer aldı. Yap, işlet ve devret modeli ile kamu özel işbirliği projeleri kapsamında elde edilen kazançlardan yüzde 30 Kurumlar Vergisi alınacak.

UZLAŞMA SADECE CEZALAR İÇİN

Yasa teklifi ile vergi uzlaşmalarında değişiklik yapılıyor. Teklifle vergi aslı uzlaşma kapsamı dışına çıkarılırken, artık sadece cezalar için uzlaşma başvurusu yapılabilecek.

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FATURA VERMEYEN YANDI

Bazı fiillerin tekrarında uygulanacak ceza tutarları artırılıyor. Örneğin fatura verilmemesi ve alınmaması, ödeme kaydedici cihaz fişi düzenlenmemesi hallerinde uygulanan 3 bin 400 liralık ceza tutarı 1. tespitte 10 bin lira olarak uygulanacak. Daha sonraki tespitlerde ceza tutarı artırılacak.

BAŞKASININ POS’UNU KULLANANLARA CEZA

Başkasına ait POS cihazı kullananlara ceza geliyor. Kredi kartı, banka kartı, ön ödemeli kart, karekod, elektronik cüzdan ve benzeri ödeme araçları kullanılmak suretiyle gerçekleştirilen tahsilatların, kendi mükellefiyeti adına kayıtlı olmayan ödeme sistemleri veya cihazları aracılığıyla yapılması durumunda, tahsilatı yapan mükelleflere ve kendi adına kayıtlı olan bu sistemleri veya cihazları kullandıranlara ayrı ayrı her bir işlem için özel usulsüzlük cezasının 3 katı ceza uygulanacak. Bu düzenleme uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı 20 milyon Türk lirasını geçemeyecek.

IBAN KULLANDIRANA CEZA

Yasa teklifine göre mal teslimi veya hizmet ifalarına ilişkin tahsilatların, banka ve benzeri finans kurumları, ödeme kuruluşları veya PTT aracılığıyla başkalarının adı ve/veya hesabı kullanılarak yapılması durumunda, her bir işlem için bu maddeye göre uygulanan cezalardan az olmamak üzere işleme konu tutarın yüzde 10’u nispetinde, mal teslimi veya hizmet ifasını yapanlar ile adına ve/veya hesabına ödeme yapılanlara ayrı ayrı özel usulsüzlük cezası kesilecek. Bir takvim yılı içinde kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı 20 milyon lirayı geçemeyecek.

KDV İSTİSNASI KALDIRILIYOR

Birleşme, devir gibi işlemlerde, devreden KDV ve iade hakkının beş takvim yılı kriterine veya zamanaşımına bağlı olmaksızın vergi incelemesi yoluyla yeni şirkete devrine izin veriliyor. Ticari olmayan deniz araçlarına kiralama, bakım gibi hizmetlerde KDV istisnasını kaldırılıyor.