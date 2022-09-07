Yeni sosyal yardım paketi geliyor! Destek miktarı artacak

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Hükümet sosyal yardım paketinin kapsamını genişletti. Yeni sosyal yardım kalemleri de uygulamaya girecek.

Bu kapsamda ilk olarak eğitim hayatı devam eden çocuklar için ailelere nakit yardım yapılması planlanıyor. TRT Haber'in haberine göre, sosyal destek paketinde hem mevcut uygulamaların geliştirilmesi hem de yeni sosyal destek uygulamalarının eklenmesi kararlaştırıldı.

Bu kapsamda, enerji destekleri artacak. Desteklerden yararlanan nüfus sayısı da artacak. Destek miktarı da yükselecek.

Çocuklara eğitim yardımı yapılacak. Eğitim hayatı süren çocuklar için ailelere nakit yardım yapılacak. Böylece okula giden çocuklar için sağlanan kitap ve okul araç gereci yardımlarına nakit yardım da eklenecek. Aile destek yardımı da genişletilecek, rakamları artacak.

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Sosyal yardım paketinin ayrıntıları ekim ayındaki kabine toplantısında açıklanacak.