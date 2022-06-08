Yeni saadet zinciri CT Movies! Binlerce kişi dolandırıldı, paralar buhar oldu…

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Kolay yoldan para kazanmanın peşinde olan sistemlere her gün bir yenisi ekleniyor. Sanal olarak kısa vadede çekim yapılamayan parayı ekranda gören yatırımcılar heveslenerek daha fazla para yatırıp daha fazla kazanmanın peşine düşüyor. Ancak bu durum gerçeklikle bağdaşmadığı için sonu hüsranla bitiyor.



Bir çeşit saadet zinciri olan CT Movies sistemi de bunların son temsilcilerinden oldu. CT Movies’in ABD’li bir şirket olduğu ve 2010 yılında kurulduğu belirtilen çevrimiçi bilet platformu olarak tanıtıldı. CT Movies’in dünyada tanınmış birçok yapım şirketiyle iş birliği olduğu ve bunun neticesinde filmlerin biletlerini sanal ortamda satarak yatırım yapıldığı konusunda bilgiler vererek yatırımcı çekmeye çalıştı. Fakat bu durum sadece 2 ay sürdü. Sonrasında ise site kapatıldı, iletişim bilgilerine ulaşmak imkansız hâle geldi. 3 aydır sitesi kapalı olan CT Movies’e para yatıranlar ise umutlarını yitirmeye başladı.

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Dolandırıcıların tuzağına düşmek için sadece üye olmak yeterli oluyor. www.ctmovies.site adresine girip telefon numarasıyla üye olup sonrasında hesaba yüklenen sanal 20 lira ile her gün yatırıma başlanabiliyor. 20 liralık tutar ile her 24 saatte bir siteye girip sinema bileti alıp ertesi gün 1.2 lira para sanal hesaba aktarılıyordu. Ancak 20 lira level 0 olduğu için getirisi az ve uğraşmaya değmeyecek bir aksiyondu.750 lira yatırıp günde 52.5 lirayı hesaba yatırmayı taahhüt eden CT Movies’i kullananlar daha çok bu seçenek ile yatırım yapmayı tercih ediyordu. 750 lirayı sitenin para yatırma kısmında bulunan şahıslara ait olan IBAN’lara yaparak işlemler başlıyordu. Dolandırıcılar herhangi yasal bir şirket üzerinden değil farklı bankalarda farklı şahısların hesapları üzerinden para yatırmayı kabul ediyordu. Kurumsal bir şirket olsa şirket adına banka hesabı açılır ve o hesaba para aktarma işlemi yapılırdı.Para şahsın hesabına geçtikten 5-10 dakika sonra sisteme yatırılan para yansıyor ve yatırım yapma serüveni başlıyordu.

BÜYÜK PARALARLA GÖZE GİRMEYE ÇALIŞIYORLARDI



Sisteme 750 lira ile girenlere günde 52.5 lira, 1375 lira ile girenlere günde 110 lira, 3850 lira ile girenlere günde 308 lira, 7150 lira ile girenlere günde 572 lira, 12 bin lira ile girenlere günde 1620 lira, 30 bin lira ile girenlere günde 4050 lira, 60 bin lira ile girenlere günde 8 bin 100 lira, 78 bin lira ile girenlere günde 10 bin 530 lira, 130 bin lira ile girenlere günde 32 bin 500 lira, 195 bin lira ile girenlere günde 48 bin 750 lira, 325 bin lira ile girenlere günde 81 bin 250 lira, 560 bin lira ile girenlere günde 274 bin 400 lira, 770 bin lira ile girenlere günde 343 bin lira ödeme yapılacağı iddia ediliyordu fakat hiçbiri gerçekleşmedi.



LEVEL OLARAK İLERLİYORDU



Sisteme gereken paralar yatırıldıkça level sistemleri açılmaya başlıyordu. 750 lira yatırım yapanlar Level 1, 1500 lira yatırım yapanlar Level 2, 12 bin lira yatırım yapanlar Level 3 diye çeşitli leveller üzerinden yatırımcılar sınıflandırılıyordu.

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Vizyonda olsun ya da olmasın listelenen filmden her gün bir bilet alarak 750 lira yatırımın karşılığında 52.5 lira sitedeki hesaba 24 saat sonra yatıyordu. Bu süreç sürekli devam ediyor ve hesaptan para çekmenin minimum limiti de 120 liraydı. Yani 3 günlük yatırım karşılığında sanal hesapta 157.5 lira birikiyor, bunun yüzde 12’si vergi maksadıyla kesilip, kalan tutar yatırımcının banka hesabına yine bir şahıs hesabı üzerinden yatırılıyordu.Her gün 52.5 lirayı sanal olarak sitenin panelinde gören yatırımcılar parayı çekmek yerine level atlayarak daha fazla para kazanmanın peşine düşmüştü. Ana parası dahil para çekimi yapmadan ilerlemek isteyen yatırımcılar hem ana paralarını hem de vaadedilen parayı da alamadı.

SAADET ZİNCİRİ SİSTEMİ



Kurulan düzen içinde saadet zinciri sistemi de vardı. Bir kişi üye olduktan sonra onun referansıyla üye olan kişi yatırım yaptıkça yatırım miktarına göre en az 5.25 lira her gün hesabına aktarılıyordu. Referansla üye olan kişi başkasını da üye yaparsa ilk referans veren kişi yine para kazanıyordu. Yani yıllardır bilinen saadet zinciri sistemini de böylece kurmuşlardı.



PARALAR HESAPLARA GEÇMEMEYE BAŞLADI



İlk bir ay düzenli olarak para alışverişi gerçekleşirken ikinci ayda para gönderimleri konusunda süre uzamaları, cevap vermeme gibi süreçlerle karşılaşılmaya başlandı.

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Dolandırıcılar paralarını çekmek isteyenlere daha fazla para yatırmaları halinde para çekebileceklerine yönelik mesajlar göndermeye başladı. 1000 lira ekstradan para yatıranlara 500 lira ödül verileceği açıklanmıştı. Ancak bunu yatıranlar ne ana paralarını ne kârlarını ne de son yatırdıkları 1000 lirayı alamadılar.Amatörce tasarlanan www.ctmovies.site uzantılı adres yaklaşık 3 ay önce aniden kapandı. Sitede bulunan WhatsApp iletişimlerine ulaşmak ve cevap almak da imkansız hale geldi. Böylece yatırımcıların paralarını alma umutları da yok oldu.Türkiye’de faaliyet gösteren ulusal bazı haber sitelerinde de sistemi tanıtan ve Türkiye’ye yatırım yapıp milyonlarca dolar vergi ödeyeceğine dair açıklamalar bulunan haberler de ortaya çıktı. Böylece haber yaptırarak yatırımcıların güvenini sağlamaya çalışan sistem kurumsal bir kimliğinin de olduğunu iddia etme potansiyeli yaratmaya çalıştı.

www.ctmovies.site gibi saadet zinciri sistemleri video siteler üzerinden pazarlanmaya başlıyor. Tanıtım videosu çeken kişiler referans linki bırakarak kendilerine para kazandıracak yatırımcıları buluyorlar. Küçük yatırımlarıyla binlerce kişiyi kendi piramidine katan bu kişiler düzenli olarak video yayınlayıp insanları tuzağa çekmeye çalışıyorlar.CT Movies sistemine inanıp yatırım yapan binlerce kişi parasını alamadı ve site kapandı. Küçük meblağlarla yatırım yaptıkları için adli makamlara da başvurmayı gereksiz gören kişiler yüzünden böyle sistemler her geçen gün daha da fazla çoğalıyor.

Mağdur kişiler karşılarında birini bulamadığı için şikayet sitelerine çaresizce durumlarını bildiren yazılar yazdı. Paralarını çekemediklerini söyleyen yatırımcılar durumun düzeltilmesini talep ettiler ancak karşılarında yine muhatap bulamadılar. Video sitelerinde de CT Movies sisteminin battığına yönelik videolar yüklendi.