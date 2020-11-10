Yeni restoranlar ‘online’da açıldı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs birçok alanda değişikliği de beraberinde getirdi. Özellikle turizm, otelcilik ve yeme içme sektörü koronavirüsten en çok etkilenen iş alanları arasında yerini aldı. Birçok ülke pandeminin ilk dönemlerinde kapılarını kapattı, turizm faaliyetleri durdu. Ülkeler de salgının yayılma hızını düşürmek için sokağa çıkma yasaklarını devreye aldı. İşte bu gelişmeler turizmde ve yeme içme sektöründe değişimi de beraberinde getirdi. Restoranlar online kanallara yatırımlarını arttırırken, turizm cephesinde ‘güvenli turizm sertifikası’ ve farklı tedbirlerin ele alınması sağlandı. Biz de yaşanan değişimi ve gelecekte beklenen gelişmeleri öğrenmek üzere hem yeme içme hem de otelcilik alanında faaliyet gösteren Divan Grubu’nun Genel Müdürü Murat Tomruk ile bir araya geldik.

PAKETLERDE SIFIR PLASTİK

64 yıl önce temelleri atılan Divan Grubu’nun 19 otel, 3 rezidans, 19 pastane, 121 fırın, 14 restoran, 2 stadyum operasyonu, 2 ziyafet birimi ve Çekmeköy Taşdelen’de bulunan çikolata, pasta, lokum ve unlu mamüller üretim fabrikası ile faaliyet gösterdiğine dikkat çeken Tomruk, yaşanan salgın nedeniyle birçok yeniliğe imza attıklarını söyledi.

Divan Restoranları’nda hazırlanan ürünleri evlere servis yapmaya başladıklarını söyleyen Tomruk, “Bunun için Yemek Sepeti Vale ve Getir Yemek aracılığıyla Divan Ankara’nın yanı sıra Divan Brasserie Bebek, Divan Brasserie Akasya, Divan Brasserie Kalamış, Divan Pub Erenköy, Divan Pub Ataşehir, Divan İstanbul ve Divan İstanbul City, Divan Akmerkez, Divan Vadistanbul olmak üzere 10 noktadan tek tık ile sipariş imkanı sunmaya başladık. Pandemi nedeniyle her yer kapalı olduğu için online taraftaki yatırımımızı arttırdık. Yeni restoranlarımızı online tarafta açmış olduk. Pandemi süreciyle birlikte aslında eksik olan tarafımızı tamamlamış olduk. Pandemi ile birlikte online devrim de gerçekleşmiş oldu. Online kanallardan gelen talep bir hayli yükseldi” dedi.

Online siparişlerde paketlemeye büyük önem verdiklerini belirten Tomruk, “Restoranlarda verilen hizmet anlayışını paket serviste de vermeye çalıştık. Ürünleri maksimum 15 dakika en az tat ve ısı kaybıyla müşteriye ulaştırmak için çalışma yaptık. Paketin üzerinde ısı bilgisi var. Bu ambalajları da sıfır plastik ve geri dönüştürülmüş malzemeden yaptırdık. Çatal bıçak bile pirinç unundan yapıldı” diye konuştu.



ÖNCE KIYI OTELLERİ

Turizm tarafında yaşanan gelişmeleri de değerlendiren Tomruk, “Güvenli turizm sertifikası bu dönemin en büyük kazanımı oldu. Bu sayede turistler otelleri gelirken çekince yaşamadı. Ancak geçmiş yıllara göre talep daralması yaşandı. Bu yüzden oda fiyatlarında yüzde 30 geri çekilme yaşandı” dedi.

Pandeminin sona ermesinin ardından kıyı otellerinde daha hızlı bir toparlanma olmasını beklediklerini dile getiren Tomruk, şunları söyledi: Belli başlı marka olmuş büyük gruplar yaz aylarında turist ağırlamaya başladı. Önce yerli turist otellere geldi. Daha sonra Katar, Ürdün gibi ülkelerden turist gelirken, sonrasında devreye İngiltere, Almanya, Ukrayna, Rusya ve Türk cumhuriyeteri girdi. Belli kriterdeki oteller de kötünün iyisi bir yaz dönemi geçirdi.”

TOPARLANMA 2021’İN 2. YARISINDA

Şehir otellerinin koronavirüs sonrasında daha geç toparlanacağını dile getiren Murat Tomruk, “Bazı iller dışındaki şehir otelleri genelde yerli turist ağırlıklı çalışırdı. Ancak pandemi nedeniyle birçok şirket çok gerekli değilse seyahat yapmayın diyor. Düğünler, toplantılar, kongreler erteleniyor. Ancak şehir otellerinin toplam gelirlerinin yüzde 30-40’lık kısmı bu alanlardan geliyor. Kurumsal işlerin, toplantıların ve kongrelerin 2021 ikinci yarısında hareketleneceğini düşünüyorum.”