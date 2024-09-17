Yeni rekorlar kapıda

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ALTIN fiyatları, bu hafta ABD Merkez Bankası’ndan (Fed) gelmesi beklenen faiz indirimi kararı öncesinde üst üste rekor kırmaya devam ediyor. Yeni haftanın ilk işlem gününde para piyasaları, Fed’in 25 baz puan yerine 50 baz puanlık faiz indirimine gitmesini fiyatlayınca, altın yukarı yönlü hareketini bu hafta da sürdürdü. Düşük faiz oranları dolar gibi faiz getirisi olan varlıkların cazibesini azaltıp, yatırımcılar nezdinde altını öne çıkardığı için, son fiyatlama altında yeni rekor seviyelerin kaydedilmesini sağlamış oldu. Buna göre, geçen haftanın son işlem gününde 2 bin 565 dolar seviyesine çıkarak yeni zirve seviyesine ons altın, haftanın ilk işlem gününde de 2 bin 585 dolara yükselerek rekor tazeledi. Yurt içinde ons altın ve dolar/TL ile yapılan hesaplamayla belirlenen gram altın da dün 2 bin 825 TL seviyesine kadar yükseldi. gram altın geçen hafta 2 bin 804 TL’ye ulaşmıştı. Dün çeyrek altın 4 bin 619 TL’den, Cumhuriyet altını 18 bin 421 TL’den satıldı.

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Peki, altın fiyatlarının üst üste rekor kırması bekleniyor muydu; bu rekor serisi devam ne kadar sürecek?

50 BAZ PUANLIK İNDİRİM FİYATLANIYOR

Konuyla ilgili Hürriyet’e değerlendirmelerde bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, altın fiyatlarında zaten Fed öncesi yükseliş yaşanmasının beklendiğini söyledi ancak buna ek olarak, geçen hafta Avrupa’da yılın ikinci gevşeme adımının gelmesinin de bu yükselişte etkili olduğuna dikkat çekti.

Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) geçen hafta piyasa beklentileri doğrultusunda faizlerde indirim kararı aldığını anımsatan Yıldırımtürk, “ECB’nin bu hamlesi sonrası faiz indiriminin sene sonuna kadar devam edeceğine yönelik beklentiler güçlendi. Altın da ekstra yaşanan bu durumdan destek aldı. 2 bin 500 doların üzerine çıkmakta zorlanan ve bu seviyeyi test ettikten sonra gerileyen ons altın, bu gelişme sonrası 2 bin 500 doların üzerinde güçlü destek buldu” dedi. Yıldırımtürk, “Fakat yeni hafta itibarıyla ‘Acaba ECB’nin faiz hamlesinden sonra Fed de 25 baz puanla yetinmeyip ön alır mı, 50 baz puanlık indirime gider mi’ beklentisi fiyatlanınca altındaki yukarı yönlü ivme sürdü” değerlendirmesinde bulundu.

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HUSİLERİN İSRAİL’E SALDIRISI DA ETKİLEDİ

Hürriyet’e bilgi veren uzmanların aktardığına göre ayrıca, altın fiyatlarında faiz kararları kadar Ukrayna Savaşı ile Ortadoğu’daki savaşın etkisiyle tırmanan jeopolitik gerilim de etkili.

Yemen’in önemli bir bölümünü kontrol eden Husiler tarafından ateşlenen bir füze pazar günü ilk kez İsrail’in merkezine ulaşmış; ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Husilerin bunun için ‘ağır bir bedel ödeyeceğini’ açıklamıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Ukrayna’nın uzun menzilli silahlarla ülkesinin topraklarına saldırmasının, ‘NATO’nun Rusya ile savaş halinde olması anlamına geleceğini’ söylemişti.

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Bu gelişmelerin jeopolitik gerilimi tırmandırdığına işaret eden uzmanlar, bu gibi dönemlerde güvenli liman olarak görülen altına yönelik talebin arttığını, bunun da fiyatları yukarı yönlü etkilediğini belirtiyor.

RALLİNİN DEVAMI BEKLENİYOR

Peki altın fiyatlarındaki tırmanış sürecek mi? Piyasadaki beklenti madde madde şu şekilde:

Fed’in bu hafta, dört yıldan uzun bir süredir ilk kez faiz oranlarını düşürmesi bekleniyor. Yıldırımtürk’ün değerlendirmesine göre, Fed bu hafta daha önceden de fiyatlandığı üzere 25 baz puanlık faiz indirimine giderse, altın fiyatlarında yaşanan ralliye ara verilebilir. Ancak 50 baz puanlık faiz indiriminin gelmesi durumunda fiyatlardaki artış bir miktar daha artması bekleniyor.

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Piyasadaki genel beklenti ise yıl sonuna kadar ons altının 2 bin 700 dolara, yurt içinde gram altının 3 bin 250 TL’ye yükselmesi yönünde. Gram altının yıl sonunda 3 bin 750 liraya kadar çıkabileceği de ifade ediliyor.

En büyük yatırım bankası holdinglerinden biri olan Goldman Sachs, bu yıl altında öngörülemeyen artış nedeniyle altın fiyatları tahminini nisan ayında güncellemişti. Banka, 2024 yıl sonu için altın fiyat hedefini 2 bin 300 dolardan 2 bin 700 dolar/ons seviyesine yükseltmişti.

Bazı analistler ise gelecek yıl değerli metalin ons fiyatının 3 bin dolar seviyesine ulaşacağını öngörüyor.

Son olarak dün, Avustralyalı banka ANZ Group Holdings Ltd, altının rekor kıran yükselişinin devam edeceği ve fiyatların ons başına 2 bin 900 dolara ulaşabileceği tahmininde bulundu. ANZ analistleri Soni Kumari ve Daniel Hynes yaptıkları değerlendirmede, “Altın birden fazla rekor seviyeye ulaştıktan sonra daha da yükselmeye hazır. Yaklaşan parasal gevşeme, zayıf ABD doları ve devam eden jeopolitik gerginlik temel destekleyici güçler arasında” ifadelerine yer verdi.