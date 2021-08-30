Yeni rekabet alanı uzay

BTSO öncülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın destekleri, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK işbirliğinde hayata geçen GUHEM’in resmi açılışı geçen yıl Ekim ayında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katıldığı törenle gerçekleştirilmişti. Pandemi nedeniyle bir süre ziyaretçilerini ağırlayamayan Merkez, normalleşme süreci ile birlikte kapılarını açtı. Pazartesi günleri kapalı olan GUHEM, salı gününden pazar gününe 11.00 ile 16.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor. Kovid-19 salgınına karşı gerekli tüm tedbirlerin alındığı merkeze HES kodu ile giriş yapılıyor.

NİTELİKLİ İNSAN KAYNAĞI

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, dünyada büyük bir rekabet alanına dönüşen uzay ve havacılık çalışmalarında Bursa’da gerekli altyapının kurulması, nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi ve gençlerin uzay ve havacılık teknolojilerinin de içinde bulunduğu kilit alanlara yönlendirilmesini sağlamak amacıyla 2013 yılında Gökmen Projesi’ni başlattıklarını söyledi.

YENİ BİR BAKIŞ AÇISI

Otomotiv, makine ve tekstil sektörlerinde güçlü üretim kabiliyetine sahip firmaları savunma sanayi, havacılık ve uzay sektörlerinde üretim yapmaya teşvik etmek üzere Bursa Uzay Havacılık Savunma Kümelenmesi BASDEC’i kurduklarını ve Ticaret Bakanlığı destekleri ile UR-GE Projelerini hayata geçirdiklerini anlatan Başkan Burkay, “Genç neslimizin gelecek hedeflerinde uzay ve havacılık hayallerine pencere açılabilmesi misyonuyla da Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi’ni kentimize kazandırdık. Dünyanın sayılı merkezlerinden biri olan GUHEM’i ziyaret eden çocuklarımız, buradan yepyeni bir bakış açısı ve büyük bir heyecanla ayrılıyor. Genç kuşağımızın yüreklerinde filizlenen uzay ve havacılık sevgisi, ‘İstikbal göklerdedir’ anlayışıyla inşallah ülkemizin hedeflerine de katkı sağlayacak. GUHEM, 13 bin metrekarelik alanda uçuş okulu, mekatronik laboratuvarı ve simülatörler gibi pek çok düzenekle alanında Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise ilk 5 merkezi arasında yer alıyor. GUHEM, Bursa’mızın sembol projelerden biri olarak da anılacaktır” ifadelerini kullandı.

İLK KATTA HAVACILIK, İKİNCİ KATTA UZAY TEMASI

Zeplin şeklindeki binanın ilk katında havacılık, üst katında uzay teması işleniyor. 13 bin 500 metrekare alanda kurulan GUHEM’de 15 farklı temada 154 interaktif düzenek ve çeşitli simülatörler yer alıyor. Merkezin ilk katında havacılıkla ilgili etkileşimli eğitim düzenekleri, uçak simülatörleri ve Airbus A320 uçağının gerçek boyutlu bir modeli yer alıyor. Uzay aracı izlenimi verilmiş bir asansörle çıkılan ikinci katta ise ise atmosfer olayları, Güneş sistemi, diğer gezegenlerde hayat olasılığı, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda yaşam ve uzaya ilişkin bilgilerin sunulduğu düzenekler bulunuyor. Merkezin ilk katında ayrıca 3-6 yaş arası çocuklara özel bir oyun alanı da bulunuyor.

Merkezde bulunan birçok düzenek sayesinde ziyaretçilere uzay ve uzay araçlarıyla ilgili eğitimler verilirken gerçek fırlatma deneyimi de yaşatılıyor. “Uçuş Rüyası ve Uzayın Keşfi”, “Model Uçak Uçurun”, “Pervaneler Nasıl Çalışır?”, “Piston Motoru ve Jet Motoru”, “Bir Uzay Gezgini Programla”, “Mars’taki Robotlar”, “Roket Modelleri”, “Merkür Programı Fırlatma Deneyimi” ve “Vostok1 Kumanda Modülü” bunlardan bazıları.

ÖZEL EĞİTİM LABORATUVARLARI

Merkezde havacılık simülatörlerinin yanı sıra kimya, biyoloji gibi temel bilimler ve mekatronik gibi yenilikçi alanlara ait eğitim laboratuvarları da yer alıyor. Ziyaretçiler, kimya ve biyoloji laboratuvarlarında astronotların uzayda gerçekleştirdikleri deneylerin benzerlerini yapabiliyor. Yenilikçi eğitim laboratuvarlarında ise robotik ve elektronik eğitimi alabiliyorlar. Örneğin Uçan Uzay Laboratuvarı’nda, canlıların uzay koşullarına nasıl uyum sağladığını ve kütle çekiminin canlıların büyümesine nasıl etki ettiğini gözlemleyebilirsiniz. Merkezde kurulan Havacılık Akademi’sinde simülatörlerle özel uçuş eğitimleri verilmesi planlanıyor. GUHEM’de ayrıca Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde 1993 yılından 2007 yılına kadar birçok operasyonda görev alan GAF RF-4 E Phantom II keşif ve bombardıman uçağı da sergileniyor.

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